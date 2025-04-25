長榮航空告工會發動空服員「非法罷工」求償3400萬，確定敗訴（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕桃園市空服員職業工會，2019年決議發起長榮航空空服員罷工，罷工為期17天，長榮航空認為是非法罷工，不甘損失，向工會及12名工會幹部提出民事訴訟，求償3400萬元。一審台北地院判長榮航空敗訴，工會及幹部均免賠，二審高等法院去年7月維持原判；最高法院駁回長榮航空上訴，全案確定。

桃園市空服員職業工會於2019年提出外站津貼費、減少過勞航班等8項訴求，經與長榮航空3度協商破局後，同年6月20日下午4時，工會正式宣布罷工，在南崁長榮航空總公司大門口拉起罷工糾察線，影響園區約千名員工。

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長榮航空認為工會非法罷工，影響正常航班運作，致使損失3400萬元，提民事訴訟向工會及幹部求償。

一審北院認定，根據勞資爭議處理法規定，工會與會員為了達到主張，進行罷工或其他阻礙事業正常運作、與公司對抗的爭議行為，若未違反誠實信用，以及權利濫用原則，雇主不能請求賠償，因此認定長榮航空的請求沒理由，判工會與幹部皆無須求償。

長榮航空上訴二審，高等法院審理後，去年7月23日維持一審見解，仍判長榮航空敗訴，工會與12位幹部無須賠償。

案經長榮航空上訴，最高法院審理後認為二審判決沒有違誤，駁回長榮航的上訴，工會與幹部確定無須賠償。

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