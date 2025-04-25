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與傳產業者座談 賴清德：台灣AI實力可助美國打造全球中心

2025/04/25 10:53

總統賴清德出席台南安平工業區座談，強調AI產業可助美發展全球中心，政府將全力談判關稅、穩電價，保障農漁業與中小企業利益，呼籲產業提出中長期問題，攜手提升台灣經濟韌性。（記者王捷攝）總統賴清德出席台南安平工業區座談，強調AI產業可助美發展全球中心，政府將全力談判關稅、穩電價，保障農漁業與中小企業利益，呼籲產業提出中長期問題，攜手提升台灣經濟韌性。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕今天上午9點多，總統賴清德到台南出席安平工業區「傳統產業業者座談」。除了傾聽產業面對美國關稅的問題，賴清德指出，台灣在AI產業上扮演關鍵角色，可協助美國，台南產業涵蓋食、衣、住、行等領域，也是台灣經濟的重要支柱，政府將攜手產業全力以赴。

針對全球關注的美國關稅政策，賴清德除了強調之前提到的提出5大因應策略，台灣希望仿照加拿大、墨西哥模式，與美方洽談關稅協定。他強調，台灣經濟實力充足，在AI產業上具關鍵地位，可望協助美國發展全球AI中心。政府在第一時間提出五大原則進行談判，保障台灣利益，特別是不會犧牲農漁業、保障中小型、微型企業權益。

賴清德舉例指出，之前在嘉義的座談中，有業者反映國內的台灣鯛關稅低於中國養殖的台灣鯛，但在美國市場價格卻不合理，所以當下已指示農業部介入協調，經銷商公平對待台灣養殖戶，在座談會後台灣鯛漲了5元。

面對業界最關心的成本問題，賴清德坦說，對業界關心的電價調漲，在中國武漢肺炎期間，台電已積極配合穩定電價，在疫情期間未調漲，當時全球通膨壓力不小，日本、美國通膨指數都超過9%，台灣僅約3%，這是因為政府努力維持穩定核心成本，但不能一直要求台電不漲價，但此在野黨主張普發現金，面對關稅調漲，錢要花在刀口上，今年也希望不調漲電費，政府會將資源用於強化經濟韌性。

賴清德最後強調，台灣產業上下游完整，出口市場除美國外仍占7成以上，政府會持續與產業溝通，擬定中長期對策，共同應對未來的國際挑戰。

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