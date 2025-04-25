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川普關稅急轉彎 ! 美3大零售執行長警告 : 美賣場貨架很快「全空」

2025/04/25 10:58

美國零售巨頭私下示警，川普關稅可能很快導致貨架空空。（法新社）美國零售巨頭私下示警，川普關稅可能很快導致貨架空空。（法新社） 

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普關稅震盪全球，美國經濟也受波及，美國多家零售業高層向川普總統發出的警告。美媒《CBS》指出，美國大型零售商沃爾瑪（Walmart）和塔吉特（Target）的執行長在本週私下警告川普總統，大規模的對等關稅政策可能會擾亂供應鏈，並導致未來幾週美國貨架恐全空。

據報導，熟悉白宮會議的消息人士指出，家得寶（Home Depot）執行長也出席了週一這場閉門會議。

《CBS》指出，沃爾瑪和塔吉特先前曾公開警告稱，川普關稅可能會導致價格上漲。4月稍早，有鑒於川普關稅的潛在影響，沃爾瑪撤回了第1季營收指引。執行長McMillon表示，本預計第1季營收年增0.5%至2.0%，但現在大環境已經改變，他們不知道將會發生什麼，只能盡可能保持低價。

上個月，塔吉特執行長康奈爾（Brian Cornell）表示，由於美國政府對墨西哥進口商品徵收關稅，未來幾天美國消費者可能看到產品價格上漲。康奈爾強調，公司的貨架在冬季時，嚴重依賴墨西哥的農產品。

專家指出，川普總統在全球發起關稅戰，導致全球供應鏈受衝擊，當中具有關鍵地位的中國，其關稅是遠高於其他國家，此舉帶給美國零售商嚴峻挑戰。

分析師指出，川普關稅對美國不同零售商帶來不同程度的影響。舉例來說，沃爾瑪在美零售商品有3分之2是在美國製造，但家具用品巨頭塔吉特的多數產品製造地在海外，而中國供應鏈佔據50%左右。

洛杉磯經濟發展公司總裁StephenCheung引述《世界貿易組織》數據，如果與中國的貿易戰繼續下去，預計美國與中國的貿易將減少約80%。

美國前2大貨櫃港都在洛杉磯地區。長灘港預計，2週後聖佩德羅灣綜合港口的船舶停靠量，將比去年同期崩跌44%。對此，長灘港執行長Cordero表示，長灘港的進口貨物，絕大多數來自亞洲、尤其中國。

Cordero指出，「大洛杉磯地區9分之1的工作，都來自港口綜合體，在整個美國供應鏈中，有260萬個產品直接或間接來自長灘港的營運。」

根據洛杉磯經濟發展公司報告，川普關稅威脅洛杉磯地區5000億美元（約新台幣16.24兆元）的收入，恐導致200萬名當地工人面臨風險。主要原因是貨櫃量能減少，港口倉庫使用率就會受到影響，進而取消聘僱保險、保全公司人員，造成就業出現連鎖問題。

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