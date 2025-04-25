焦點股》萬旭：連接線族群歡聲雷動 攻上漲停

萬旭今日股價開高走高，在買單瞬間拉抬之下，上午9時8分站上漲停價20.9元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕受惠於台股今日開盤大漲500點，連接線族群在市場歡聲雷動之下全面上攻，其中，萬旭（6134）開高走高，股價受到買單瞬間拉抬，上午9時8分站上漲停價20.9元，成交量279張，尚有50張漲停價與392張市價委買單仍未成交。

同一時間，其他連接線廠股價同步上揚，包括千金股嘉澤（3533）一度站上漲停價1280元，暫報1235元，漲幅6.01%；正淩（8147）暫報87.8元，漲幅3.05%；優群（3217）暫報139元，漲幅2.21%；佳必琪（6197）暫報121元，漲幅2.11%；萬泰科（6190）暫報36.45元，漲幅0.55%。

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萬旭看好客戶聚焦的產業範疇正處於上升階段，包括影像醫學、低軌衛星等，且今年對於德系傳統車廠客戶的曲面螢幕內部線供貨量可望再增加3至4成，電動車熱管理系統模組更獲得客戶7年長約，皆可望帶動公司在未來3年的營運同步穩定上揚，營收目標逐年雙位數成長。

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