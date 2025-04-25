傳大規模裁員 英特爾證實Q2起將精簡組織

英特爾日前傳出將裁員20％的消息，英特爾週四證實，第2季開始將精簡組織，裁員總數未定。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片大廠英特爾（Intel）近日傳出將裁員20％以上的消息，週四（24日）公佈財報之際，英特爾執行長陳立武（Lip Bu-Tan）隨後也向員工宣佈一系列重振公司的全面措施，包括人數未定的裁員計劃、公司重組等要求。

綜合外媒報導，《彭博》在本週稍早的報導中指出，英特爾正計劃裁員逾2萬人，約佔全球員工總數的20%。英特爾在週四證實，即將開始「精簡組織」，消除管理階層並加速決策，但會中並沒有提到確切的裁員人數。

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雖然仍不清楚裁員對各業務部門的全面影響，但這次裁員被視為新任執行長陳立武在公司多年戰略失誤和錯失重要機遇後，試圖將英特爾重塑成一家更為精簡、更以工程為導向公司的一部份。

陳立武在給員工的信中直言，正如自己所說，首先要做的是改變英特爾的文化。從客戶和員工當中的很多人得到的回饋很一致，大家都認為英特爾太慢、太複雜、太墨守成規，因此英特爾需要改變。

英特爾並未具體說明未來幾個月預計裁員的總數，但表明公司將在第2季開始進行調整，並在幾個月內實施。針對報導，英特爾發言人梅茨格（Sophie Metzger）表示，公司沒有設定任何裁員目標。

陳立武在信中指出，自己相信「最好的領導者可以用最少的人力完成最多的工作」，並表示自己相當意外發現英特爾鼓勵管理階層擴大團隊規模。陳立武補充，公司的「扁平化」將在本（2）季開始，並在未來幾個月內盡快實現。

陳立武坦言，這些重大變化必然會減少員工規模，但正如自己加入時所說，勢必需要作出一些非常艱難的決定，以確保公司未來的基礎穩固。

英特爾上一次裁員出現在2024年8月，當時大砍15％的人力，約1.5萬名員工被裁，目前英特爾在全球擁有近10.9萬名員工，如果最終裁員人數如同報導的20％，將會是該公司史上最大規模的裁員。英特爾週四（24日）收漲4.37％，但隨著財報公佈後，盤後跌逾5％。

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