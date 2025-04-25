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中國小米超血汗！逼員工日均工作11.5hrs 未達標恐被炒「薪」酸內幕曝

2025/04/25 11:40

中國手機大廠小米公司遭爆料，要求員工日均工時不能低於11.5小時。（法新社資料照）中國手機大廠小米公司遭爆料，要求員工日均工時不能低於11.5小時。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國手機大廠小米公司遭爆料，要求員工日均工時不能低於11.5小時，部分組別甚至高達15小時，若低於8小時需要提交說明，且未達標員空恐遭主管約談、影響績效，甚至被勸退或開除。

中國媒體《九派新聞》報導，多名小米員工透露，公司內部雖未針對員工工時發出正式書面規定，但主管多數會以口頭方式，要求員工長時間工時，避免留下證據。

而各部門對於工時的要求略有不同。手機部門1名員工指控，他所在的部門需每日平均工作12.5小時，其他部門日均工作時長最低是10.5小時，最高則達14、15小時不等。

上海1名小米員工表示，他的部門要求日均工時為11.5小時，因此他每天必須從上午9時開始，一直工作到晚上8時30分。

另1名江蘇的小米員工透露，自己之前每天平均工作12小時，但因為工時在部門內排名偏後，被主管約談。他進一步指出，他被警告，若被約談後仍未增加工作時間，考績則會被影響。

另1名員工表示，若長期無法達到工時標準，就必須撰寫檢討報告、被約談或面臨考績受影響等處分。1名小米員工稱，自己曾因工時不足被警告，被要求寫說明，反思解釋為什麼平均工時不夠，而表現落後的員工更可能被勸說離職。

小米1位外包員工則表示，他們部門要求必須待滿11個小時。而且不是平均，是今天不夠11小時，明天就會被約談，「如果經常不滿11小時，外包員工隨時可能被開除。」

此外，請假也會影響日均工時，1個月只要請假1天，日均工時就不滿8小時，就需要額外加班去補回來。

據悉，相關制度已實施將近2年，但近期才遭爆料出來。

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