北京縮了？中企：8種從美進口半導體免關稅

中國媒體指出，有一些中國企業聲稱收到「免稅」通知，共有8個與半導體和IC相關的稅號，被免除加徵關稅。示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕 美中貿易戰持續，近期市場上傳出消息稱，中國海關已內部通知，針對部分美國產晶片停止徵收125%的關稅，儘管中國官方尚未證實，但有一些中國企業已聲稱收到「免稅」通知，共有8個與半導體和IC相關的稅號，被免除加徵關稅，意味著部份從美國進口的晶片進口關稅，從125%降至0%。

中國媒體《財經》報導，位於上海一家類比晶片公司人士提到，相關部門在4月24日來開會通知，免除從美國半導體廠商進口部分產品的關稅，只徵收13%的增值稅，免稅清單中暫時不包括記憶體晶片。另外，4月10日至24日期間，如果進口相關半導體產品交過稅的，可以退稅。該人士更確認，該公司4月24日進口了一批美國的半導體產品，的確沒有被徵收關稅。

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某大型晶片代理商銷售高層透露，他們也是在4月24日下午得到同樣資訊。該公司進口美國晶片的客戶之前一度停止提貨，如今已開始正常報關。

1位美系晶片大廠代理商人士指出，他們已經透過合作夥伴從相關部門獲得上述消息，但由於還沒有得到正式書面通知，目前他們還沒有重啟報關。

報導從多位科技公司相關人士口中，得知被免加徵關稅的半導體/IC稅號，包含：包括其他半導體基執行器（稅號為85415129）、多元件集成電路中的具有變流功能的半導體模塊（稅號為85423111）、多元件集成電路（控制功能）（稅號為8523119）、集成電路（控制功能）（稅號為85423190）、集成電路（放大功能）（稅號為85423390）。

以及多元件集成電路（稅號為85423910）、用作放大器的多元件集成電路（稅號為85423310）和集成電路（稅號為85423990）。

不過中國海關表示，尚未收到相關訊息，而中國財政部官網至今尚未發布相關政策。

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