晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

趁虛而入！歐美關係因關稅出現裂痕 習近平急向歐盟示好

2025/04/25 12:40

中國國家主席習近平。（歐新社資料照）中國國家主席習近平。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）因關稅、國防等議題疏遠歐盟，中國國家主席習近平擬趁虛而入，希望藉由解除多名歐盟議員的制裁，向布魯塞爾示好，尋求修復與歐盟的關係，將中國描繪為「更可靠的合作夥伴」。

《彭博》報導，面對美國相當於貿易禁運的關稅，中國政策制定者和商界領袖正在歐洲及其他地區找尋新市場。據1名歐洲官員稱，為了緩和雙方關係，習近平正準備解除對幾名歐盟官員的制裁。

中國外交部週四（24日）聲明表示，作為世界主要經濟體，中國和歐洲將共同維護多邊貿易體制。聲明中也提到，歡迎更多歐洲議會議員訪中，但並未提及關於解除制裁的報導。

儘管歐洲領導人仍強烈反對北京支持俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），但他們也表示，願意在一些問題上取得進展。歐盟官員正在考慮對中國電動車實施最低價格額度，以取代去年因出口過剩祭出的45.3％高額關稅，此舉預計有助於結束北京對法國干邑白蘭地徵收報復性關稅的爭端。

本週的上海車展上，中國企業高層也宣佈了在歐洲的投資企劃，該國各地的出口商正紛紛撤出美國市場。一些歐洲同行呼籲採取更務實的方法解決爭端，並呼籲推動更緊密的合作。

美國哈佛甘迺迪學院（HKS）美中關係教授米特（Rana Mitter）表示，對於北京而言，最理想的做法是將歐洲與美國分離，使歐洲可以成為中國野心的「天然盾牌」。儘管歐盟可能對美國心存警惕，但不會放棄美國市場，同時也不會放棄對中國的看法，許多人仍認為中國是「極其不可靠的貿易夥伴」。

多年以來，歐洲一直充當著全球最大經濟體之間的緩衝帶，但在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）引發一系列外交爭端後，歐盟對北京的態度惡化。歐洲領袖與華府達成幾乎一致的看法，主張經濟降低對中國的依賴，並反對中方大量出口廉價產品，威脅當地就業。

川普在「解放日」宣佈對歐洲徵20％的對等關稅，但隨後暫緩執行，降至10％的基準關稅，並要求歐盟自行支付國防費用，同時向普廷靠攏，進而破壞了歐美聯盟。儘管歐盟提議雙方取消工業品關稅，但歐洲領袖在試圖彌合與川普的分歧方面進展甚微。

隨著歐美裂痕加深，美國財政部長貝森特警告，歐盟不應加強與北京的關係，並將這種策略比喻為「自斷生路」。西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）本（4）月稍早與習近平會面時，承諾將加強雙方合作。

歐洲領袖計劃於7月前往北京參加峰會，反映出歐盟重新平衡關係的願望。這次峰會原計預定在布魯塞爾舉行，但有報導指出，習近平拒絕前往歐洲參加會談，因此官員決定打破常規。

如果峰會順利進行，可能重啟經過7年談判達成的投資協定。西方因新疆地區人權問題對中國實施制裁，中方隨後在2021年進行報復，宣佈對10名歐洲官員和4個實體採取措施，這也導致布魯塞爾在最後一刻取消中歐協議。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）本月與中國國務院總理李強通話時表示，雙方應盡速舉行經貿、綠能、數位合作高層對話。中國商務部則稱，北京願意與歐盟深化務實合作，以維護全球產業供應鏈穩定暢通。

不過，川普的關稅也引發人們的擔憂，認為那些原本將出口到美國的中國產品，可能會轉而銷往歐洲。Eurizon策略師任永力（Stephen Jen）和佛萊雷（Joana Freire）在報告中指出，一個現實的假設是，3分之1運往美國的貨物將重新定位，這代表中國對歐盟的貿易順差將激增70％，達到約4200億美元（約新台幣13.6兆元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財