趁虛而入！歐美關係因關稅出現裂痕 習近平急向歐盟示好

中國國家主席習近平。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）因關稅、國防等議題疏遠歐盟，中國國家主席習近平擬趁虛而入，希望藉由解除多名歐盟議員的制裁，向布魯塞爾示好，尋求修復與歐盟的關係，將中國描繪為「更可靠的合作夥伴」。

《彭博》報導，面對美國相當於貿易禁運的關稅，中國政策制定者和商界領袖正在歐洲及其他地區找尋新市場。據1名歐洲官員稱，為了緩和雙方關係，習近平正準備解除對幾名歐盟官員的制裁。

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中國外交部週四（24日）聲明表示，作為世界主要經濟體，中國和歐洲將共同維護多邊貿易體制。聲明中也提到，歡迎更多歐洲議會議員訪中，但並未提及關於解除制裁的報導。

儘管歐洲領導人仍強烈反對北京支持俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），但他們也表示，願意在一些問題上取得進展。歐盟官員正在考慮對中國電動車實施最低價格額度，以取代去年因出口過剩祭出的45.3％高額關稅，此舉預計有助於結束北京對法國干邑白蘭地徵收報復性關稅的爭端。

本週的上海車展上，中國企業高層也宣佈了在歐洲的投資企劃，該國各地的出口商正紛紛撤出美國市場。一些歐洲同行呼籲採取更務實的方法解決爭端，並呼籲推動更緊密的合作。

美國哈佛甘迺迪學院（HKS）美中關係教授米特（Rana Mitter）表示，對於北京而言，最理想的做法是將歐洲與美國分離，使歐洲可以成為中國野心的「天然盾牌」。儘管歐盟可能對美國心存警惕，但不會放棄美國市場，同時也不會放棄對中國的看法，許多人仍認為中國是「極其不可靠的貿易夥伴」。

多年以來，歐洲一直充當著全球最大經濟體之間的緩衝帶，但在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）引發一系列外交爭端後，歐盟對北京的態度惡化。歐洲領袖與華府達成幾乎一致的看法，主張經濟降低對中國的依賴，並反對中方大量出口廉價產品，威脅當地就業。

川普在「解放日」宣佈對歐洲徵20％的對等關稅，但隨後暫緩執行，降至10％的基準關稅，並要求歐盟自行支付國防費用，同時向普廷靠攏，進而破壞了歐美聯盟。儘管歐盟提議雙方取消工業品關稅，但歐洲領袖在試圖彌合與川普的分歧方面進展甚微。

隨著歐美裂痕加深，美國財政部長貝森特警告，歐盟不應加強與北京的關係，並將這種策略比喻為「自斷生路」。西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）本（4）月稍早與習近平會面時，承諾將加強雙方合作。

歐洲領袖計劃於7月前往北京參加峰會，反映出歐盟重新平衡關係的願望。這次峰會原計預定在布魯塞爾舉行，但有報導指出，習近平拒絕前往歐洲參加會談，因此官員決定打破常規。

如果峰會順利進行，可能重啟經過7年談判達成的投資協定。西方因新疆地區人權問題對中國實施制裁，中方隨後在2021年進行報復，宣佈對10名歐洲官員和4個實體採取措施，這也導致布魯塞爾在最後一刻取消中歐協議。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）本月與中國國務院總理李強通話時表示，雙方應盡速舉行經貿、綠能、數位合作高層對話。中國商務部則稱，北京願意與歐盟深化務實合作，以維護全球產業供應鏈穩定暢通。

不過，川普的關稅也引發人們的擔憂，認為那些原本將出口到美國的中國產品，可能會轉而銷往歐洲。Eurizon策略師任永力（Stephen Jen）和佛萊雷（Joana Freire）在報告中指出，一個現實的假設是，3分之1運往美國的貨物將重新定位，這代表中國對歐盟的貿易順差將激增70％，達到約4200億美元（約新台幣13.6兆元）。

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