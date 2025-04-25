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華爾街大多頭棄守！砍標普目標價、警示美企獲利恐大減

2025/04/25 10:42

德意志銀行分析師查夏（Bankim Chadha）領導的團隊，將標普500指數目標價下調12%，至6150點。示意圖。（彭博）德意志銀行分析師查夏（Bankim Chadha）領導的團隊，將標普500指數目標價下調12%，至6150點。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街最樂觀的分析師之一，現在也對今年股市大幅上漲的預期投下了懷疑票，認為關稅將對美國企業造成最嚴重的衝擊。由德意志銀行（Deutsche Bank）分析師查夏（Bankim Chadha）領導的團隊，將標普500指數目標價下調12%，至6150點，儘管從週三（23日）收盤價5287.76點來看，仍有約14%的上漲空間，但這意味著該指數僅能收復2月高點以來的跌幅，且在此次下修之前，他們一直是市場中對大盤最為樂觀的分析團隊之一。

《彭博》報導，查夏團隊同時預估，標普500指數成分股的企業獲利，在今年將下滑5%，遠低於市場普遍預期的8%成長。他們表示：「由於已宣布的關稅可能產生巨大影響，並且可能對美國公司造成不成比例的衝擊，我們將標普500指數2025年每股盈餘（EPS）預估，從282美元下調至240美元。」並指出市場的共識預期仍存在進一步下修的風險。

短期內，他們預估標普500指數將在4600至5600點進行區間震盪，原因是目前市場的股票部位，已降至歷史低檔區間，這表示如果有利多消息出現，市場可能會出現技術性反彈。

不過若要實現更持久的改善，策略師認為，美國政府需放寬現行貿易政策 ，但這恐要隨著經濟開始惡化，政府面臨的壓力加劇，這種轉變才可能發生。他們也警告，這拖得時間越久，經濟出現衰退徵兆的機率就越高。

查夏團隊在報告指出：「要促使政策轉向，需要總統的支持率大幅下滑才會有說服力。過了最初的蜜月期後，支持率往往會反映經濟狀況，特別是與消費者信心密切相關。」

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