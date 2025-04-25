關稅重傷！全球貨櫃運輸疫後首見下跌 美國從中國進口恐崩跌40％

德魯里表示，受到美關稅影響，今年全球港口貨櫃吞吐量預計將下滑1％。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕海事諮詢公司德魯里（Drewry）週四（24日）表示，受到美國貿易政策的直接影響，今年全球港口貨櫃吞吐量預計將下滑1％，其中美國從中國的進口恐大跌40％。

《路透》報導，這是德魯里自1979年開始收集數據以來，全球貨櫃運輸需求第3度下滑，另外2次分別為2009年全球金融海嘯期間，貨櫃運輸量降了8.4％；2020年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆發時，貨櫃運輸量跌了0.9％。

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川普政府目前的政策包括，10％的全面基準關稅，並對中國產品加徵145％的進口關稅。中國和其他國家也分別對美國商品徵關稅作為反擊。

德魯里表示，假設當前的關稅保持3分之2不便，美國從中國的進口量可能會下降40％。中國在美國消費品、工業品和家具進口當中佔據主導地位。將中國的生產轉移到關稅相對低的國家，可能會抵銷部份航運需求的下滑，德魯里表示，美國從其他國家的進口量可能增加15％。

波克夏（Berkshire Hathaway）旗下的RC Willey Home Furnishings總裁柴爾德（Jeff Child）表示，本（4）月稍早美國對中國商品加徵關稅後，公司暫停了中國工廠的所有訂單，包括一些準備裝上貨輪的訂單。這家公司在美國猶他州、內華達州、愛達荷州和加州都有門市。

同時，該公司重啟了來自越南的訂單。當川普對越南喊出46％的對等關稅，RC Willey也一度暫停了訂單。柴爾德指出，關稅風波不僅零售商頭痛，也打擊了消費者的情緒。消費者信心最大的殺手是不確定性，這正是現在所處的境地。

經濟學家警告，川普的貿易政策增加了全球最大經濟體美國陷入經濟衰退的風險。美國的經濟衰退可能迅速蔓延至全球其他國家。國際貨幣基金（IMF）本週稍早表示，由於川普隊幾乎所有貿易夥伴徵收的高額關稅開始產生影響，未來幾個月全球經濟產出將放緩。

德國航運巨擘赫伯羅德（Hapag-Lloyd）週三（23日）表示，受到全球兩大經濟體之間貿易衝突的影響，客戶已取消3成從中國運往美國的貨物。美國零售聯合會（National Retail Federation）本（4）月則預測，由於從中國採購的公司暫停訂單，2025下半年美國貨櫃進口貨物量將年減至少20％。

全美最繁忙的港口、同時也接收許多來自中國貨櫃的洛杉磯港，其執行董事警告，該港進口量最快可能在5月開始下降。

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