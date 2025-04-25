晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

準備好了！Fed官員：看到「這數據」就會出手降息

2025/04/25 09:54

美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）。（路透）美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）表示，如果川普政府重新實施高額關稅，美國企業可能會開始進一步裁員，在這種情況下，他屆時將支持降息以保護就業市場。

華勒週四（24日）接受《彭博電視台》（Bloomberg Television）訪問時表示：「如果重新徵收高額關稅，你可能會開始看到更多裁員，失業率也可能隨之上升，這不會讓我感到意外。」、「如果我看到勞動市場明顯惡化，實現充分就業是聯準會的使命之一，從這點來看，我認為我們有必要介入。」

華勒強調，他認為關稅在7月前不會對經濟產生重大影響，但如果高關稅持續存在，屆時失業率可能會上升，而且速度很快。

華勒重申他一貫的看法，認為川普關稅政策帶來的通膨影響，應該只是暫時性的。他的立場與其他聯準會決策官員有所不同，其他聯準會官員警告稱，川普對多個美國貿易夥伴加徵的高額關稅，可能導致持續性的通膨壓力。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）以及其他官員則強調，在關稅與川普其他經濟政策帶來的不確定性下，維持通膨與民眾對物價的預期穩定至關重要。

聯準會今年以來尚未調整利率，鮑爾多次表示，目前並不急於進行政策調整。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財