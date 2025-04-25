準備好了！Fed官員：看到「這數據」就會出手降息

美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）表示，如果川普政府重新實施高額關稅，美國企業可能會開始進一步裁員，在這種情況下，他屆時將支持降息以保護就業市場。

華勒週四（24日）接受《彭博電視台》（Bloomberg Television）訪問時表示：「如果重新徵收高額關稅，你可能會開始看到更多裁員，失業率也可能隨之上升，這不會讓我感到意外。」、「如果我看到勞動市場明顯惡化，實現充分就業是聯準會的使命之一，從這點來看，我認為我們有必要介入。」

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華勒強調，他認為關稅在7月前不會對經濟產生重大影響，但如果高關稅持續存在，屆時失業率可能會上升，而且速度很快。

華勒重申他一貫的看法，認為川普關稅政策帶來的通膨影響，應該只是暫時性的。他的立場與其他聯準會決策官員有所不同，其他聯準會官員警告稱，川普對多個美國貿易夥伴加徵的高額關稅，可能導致持續性的通膨壓力。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）以及其他官員則強調，在關稅與川普其他經濟政策帶來的不確定性下，維持通膨與民眾對物價的預期穩定至關重要。

聯準會今年以來尚未調整利率，鮑爾多次表示，目前並不急於進行政策調整。

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