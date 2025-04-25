7巨頭暴跌重傷全球最大主權基金！Q1虧損1.3兆 揭下1步賣股對象

7巨頭暴跌重傷全球最大主權基金！Q1虧損1.3兆（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在川普關稅政策不確定衝擊下，7巨頭股價暴跌，導致全球最大主權基金第1季虧損高達400億美元（約新台幣1.3兆），創近2年來最大季度虧損，鑑於全球股市面臨著越來越多的風險，挪威財政部長表示，挪威主權基金接下來將通過出售許多新興市場中的小型公司股票來減少持股數量。

外媒報導，在川普政府頻繁製造不確定性的背景下，全球市場第1季經歷了一段過山車式的行情，科技巨頭股價紛紛大幅回落，挪威主權財富基金也受到重創。

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根據挪威銀行投資管理公司（NBIM） 週四發佈報告稱，挪威主權財富基金第1季度整體投資回報率為-0.6%，相當於虧損了400億美元，這是自2023年第3季度以來資產價值的最大降幅。

具體來看，該基金第1季度股票投資回報率為-1.6%，固定收益投資回報率為1.6%，非上市房地產投資回報率為2.4%。

NBIM執行長Nicolai Tangen表示，第1季受到市場大幅波動的影響，我們的股票投資出現了負收益，主要是受科技行業的影響。

值得注意的是，最近市場動盪最糟糕的情況並沒有反映在第1季度的業績報告中。在4月２日美國總統川普宣佈大幅提高關稅後，全球股票市場均遭遇了大規模拋售，目前仍處於動盪不安的狀態。

目前，挪威主權財富基金將70%的資產投資於股票，略低於2024年底的71.4%；27.7%的資產投資於債券，高於去年底的26.6%。其最大的投資標的包括蘋果、微軟、輝達、Alphabet、亞馬遜和Meta等公司。

科技股在過去曾經給挪威主權財富基金帶來過出色的回報，包括去年13%的回報率。然而，該基金在2024年已開始削減這些投資，NBIM副首席執行長Trond Grande此前曾解釋道，部分原因是擔心那些在全球股市中佔據主導地位的公司可能會出現調整。

Grande指出，對未來的擔憂保持清醒是很重要的，不確定性上升和完全不同的地緣政治形勢，意味著全球股市目前面臨著越來越多的風險。「過去5年，我們管理的基金規模擴大了1倍，我們的股票投資回報率超過100%。但我認為現在是時候保持謹慎了。」

此外，挪威財政部長Jens Stoltenberg最近宣佈，該主權財富基金接下來將通過出售許多新興市場中的小型公司股票來減少持股數量。鑑於基金的規模，這樣的變化需要一段時間才能逐步實現。

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