美日財長會談在即 日本想降關稅 ! 日媒曝「這1物」為談判籌碼

市場傳出，日本有意以黃豆作為「談判籌碼」，讓美國降低關稅。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期日圓急升再創波段新高之際，日本與美國的第二輪關稅談判還沒開始，卻已有2個關鍵議題爆出新消息，包括匯率和農產品。據報導，儘管日本高官暗示，日方並未面臨美方施加的日圓貶值壓力，但有可能會以黃豆作為「談判籌碼」，與美國達成協議降低關稅。

日媒指出，作為與美國達成貿易協議的部分條件，日本考慮購買更多的美國黃豆，以幫助美國抵消中國反制措施打擊黃豆出口的影響。這被視為日本政府尋求川普政府降低關稅的努力。

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據報導，儘管近期日本首相石破茂表示，將謹慎對待開放本國農產品市場，並且不會在食品安全問題上妥協，但近期日本媒體爆出，上週的貿易談判中，日本政府考慮增加進口美國黃豆和稻米，作為與川普談判的潛在籌碼。

根據《日本時報》報導稱，在週三舉行的美日首輪雙邊會談中，美國談判代表提到汽車和稻米是日本設置市場壁壘的領域，並要求日本進口更多肉類、魚類產品和馬鈴薯，但該報並未透露消息來源。

根據中國糧油市場報，4月11日，中國對美進行反制，宣布對原產於美國的進口商品加徵125%的關稅，中國進口美豆價格因此飆升。2025年4月美灣黃豆FOB價約450美元/噸，以125%的稅率計算，到岸價將升至1026美元/噸，遠超約580美元/噸的同期巴西黃豆到岸價，導致美國黃豆對華出口基本停滯。

中媒《上證報》指出，中國進口商轉向大量訂購巴西黃豆，在4月11日當週的前半段就從巴西採購了至少40艘貨船的黃豆，預計出貨時間約在5月至7月、至少達240萬噸，是中國月均輸入量的3分之1。

根據中國糧油市場報指出，中國仍是美國黃豆的主要出口市場。美國統計調查局數據顯示，2024年美國對中國黃豆出口價值達128.4億美元，約近一半的產能都是運往中國，倘若中國完全轉向巴西，預計美國黃豆出口可能下降10%至15%。

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