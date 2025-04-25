關稅增加經濟衰退可能性！英特爾財務長警告2大風險

英特爾財務長辛斯納表示，川普關稅和其他國家的報復措施，增加了經濟衰退的可能性。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕稅增加經濟衰退可能性，英特爾財務長辛斯納表示，川普關稅和其他國家的報復措施，增加了經濟衰退的可能性，他指出，我們看到的最大風險是投資和支出可能回落的影響，因為企業和消費者會對更高的成本和不確定的經濟背景做出反應。

英特爾於24日美股盤後公布Q1財報，經調整的非一般公認會計原則每股盈餘為0.13美元，優於預估值0.01美元；營收為126.7億美元、與去年同期大致相同，優於市場預期的123億美元；毛利率為39.2%，低於去年同期的45.1%。

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CNBC報導，英特爾表示，第1季業績好於預期，部分原因是一些客戶在關稅上調前囤積了晶片。然而，營收和利潤預期低於預期，導致盤後股價下跌超過5%。

英特爾對本季的預測為112億美元至124億美元，辛斯納表示，由於關稅造成的不確定性，這一範圍「比正常情況更廣」。

辛斯納指出，關稅環境使得英特爾更難預測本季和全年的業績，並補充說，英特爾現在預計其晶片的整個市場可能會萎縮，特別是如果消費者停止購買新電腦的話。

他進一步指出，我們看到的最大風險是投資和支出可能回落的影響，因為企業和消費者會對更高的成本和不確定的經濟背景做出反應。

他補充道，儘管英特爾在世界各地擁有足夠的生產能力來減輕部分關稅，但公司「肯定會看到成本增加」。

另英特爾產品執行長米歇爾表示，1種可能性是，消費者可能會選擇基於老一代晶片的筆記型電腦和其他電腦，這些晶片價格更便宜。

米歇爾在財報電話會議上表示，宏觀經濟擔憂和關稅使得每個人都在從庫存角度對沖自己需要的東西。

除了關稅之外，英特爾還面臨美國政府的壓力，要求獲得許可才能向中國等國家出口先進的人工智慧晶片。

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