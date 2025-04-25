最快下週美韓達成貿易諒解協議！美財長貝森特：談判「非常成功」

最快下週美韓達成貿易諒解協議！美財長貝森特表示，談判「非常成功」（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美韓週四（24日）展開首輪貿易談判，美國財政部長貝森特表示，進行了一場「非常成功的」雙邊會議，預計最早將在下週達成諒解協議，而韓國產業通商資源部長安德根則稱，韓美計劃在7月關稅暫停期結束前達成一攬子協議。

外媒報導，貝森特和貿易代表格里爾週四會見了韓國財政部長崔相穆與產業通商資源部長安德根，雙方就貿易談判展開首輪協商，會後貝森特在白宮表示，美國和韓國可能最快下週就貿易問題達成1份「諒解協議」。

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貝森特指出，美方與韓方進行了1場「非常成功的」雙邊會議，我們的進展可能比我想像的要快，最早將在下週討論技術性條款，並達成諒解協議。

雙方均未透露可能達成協議的領域細節，但韓國在一份聲明中表示，它請求美國豁免對等關稅和特定商品的關稅，並願意在造船和能源領域以及解決貿易不平衡問題上進行合作。

而安德根隨後對記者表示，會談期間，兩國就未來討論的框架達成了廣泛協議，我們還同意下週舉行工作級別會談，以確定會談的範圍和結構，目標是在7月8日的最後期限前達成一攬子協議。

另崔相穆則指出，他將於5月15日至16日在首爾與格里爾舉行更多會談，討論將集中在4個關鍵領域：關稅和非關稅措施、經濟安全、投資合作和貨幣政策。

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