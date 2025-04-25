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費半飆5.63％！道瓊漲486點連三紅 台積電ADR升逾4％

2025/04/25 05:51

美股週四上漲，道瓊指數收於40000點上方。（美聯社）美股週四上漲，道瓊指數收於40000點上方。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市週四走高，連續第三天上漲，其中科技股表現強勁，投資人除了分析企業財報，並持續關注中美關稅僵局是否出現進展。道瓊工業指數受IBM下跌6.6%的拖累，仍上漲486.83點或1.23%，至自4月15日以來，首次收在40000點關卡上方。標普500指數上漲2.03%，那斯達克指數上漲2.74%，費城半導體指數飆升5.63%，台積電ADR漲幅達4.04%，收在164.18美元。

綜合外媒報導，美國主要股指週四均大漲，其中輝達、Meta、亞馬遜、特斯拉和微軟

全部走高，推動主要股指連續第三天上漲。關稅方面，中方前一天表示，沒有與美國進行貿易談判，並呼籲取消「單邊」關稅。不過美國總統川普加以反駁，還說稍早才剛開過會。

另外，投資人收到一些好消息，美國財政部長貝森特表示，川普政府可能「最早於下週」就貿易問題與韓國達成「諒解協議」。

隨著第一季財報季到來，貿易戰的不確定性對企業和消費者的影響程度正在顯現。寶潔、百事可樂等公司均下調或撤回財報預測，寶潔股價下跌3.75%，百事可樂下跌4.9%。但並非所有財測都悲觀，由於對人工智慧軟體的需求強勁，AI驅動軟體商ServiceNow的財報優於預期，股價暴漲15.5%。

道瓊工業指數上漲486.83點或1.23%，收40093.4點。

那斯達克指數上漲457.99點或2.74%，收17166.04點。

S&P 500 指數上漲108.91點或2.03%，收5484.77點。

費城半導體指數上漲224.27點或5.63%，收4208.19點。

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