凱基金股利揭曉！現金股息0.85元加配股0.1元

凱基金宣布現金股息0.85元、股票股利0.1元，現金殖利率破5％。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）今年的股利終於揭曉，今日宣布將配發股利0.95元，包含現金股利0.85元，以及0.1股票股利，不但是近3年新高，更是自2011年後，14年來首度配發股票股利。以今日收盤價15.5元計算，現金股息殖利率達5.48%。

凱基金今（24）日召開董事會，通過2024年股利分派案，包含盈餘分配的現金股利0.85元，以及股票股利為0.1元，合計0.95元，雖未達到1元的水準，也極為接近。乙種特別股方面，將配發現金股利0.355元。

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凱基金2024年獲利創新高，稅後淨利336億元、EPS 1.97元，上月舉行的法人說明會中，金控總經理楊文鈞即表示，為尊重股東的期待，將以現金為主、但也不排除搭配一些股票股利，過往的發放率可能微調，希望未來可維持「穩定的股利政策」。

凱基金近年的配息高峰在2021年，當年每股配發現金股利1.0001元，但隔年因資本市場劇烈波動的特殊狀況，未能配發股利，2023年配息0.5元，2024年將配發0.95元「幾近翻倍」，配發率為48%。

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