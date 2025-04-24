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對等關稅衝擊總體經濟 瑞儀今年展望保守、資本支出不變

2025/04/24 22:04

瑞儀今年展望保守、資本支出不變。（記者陳梅英攝）瑞儀今年展望保守、資本支出不變。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕瑞儀（6176）今日公布首季財報，第一季營收120.29億元，毛利率19.84%，創下歷年同期新高，稅後盈餘降至10.85億元，每股稅後盈餘2.33元。展望今年，瑞儀董事長王昱超表示，關稅戰影響總體經濟，評估全年營收可能減少7~8%，但瑞儀新事業開發與新廠擴廠腳步不會放緩，今年資本支出將較去年增加4~5倍。

瑞儀24日召開法人說明會，公布第一季營運成果並說明未來展望。

王昱超表示，4月2日川普宣布對等關稅後，下游廠商踩煞車一個禮拜，對4月營收有點影響，隨即對5月加量，並將第三季訂單提前，加上大客戶今年新機種少，預期年底或明年初才會放量，瑞儀預估今年上下半年營收占比大約落在55:45，上次看到這種情況還是在金融海嘯期間。

王昱超指出，今年沒有樂觀的理由，只能做最壞的打算，最好的準備，不過在動盪世界中公司有信心，讓客戶看到瑞儀新的價值。

儘管瑞儀對今年展望保守，但在新事業投入與擴廠計畫上仍延續原來規劃。

王昱超說，今年資本支出將較去年增加4~5倍，明年大致與今年持平，正在擴廠中有越南廠預計第三季完成、第四季量產，馬來西亞廠也正在擴建無塵室，會增加兩條線；另外，還有高雄七廠預計2027年量產，竹南廠也在進行中。

瑞儀自2023年起邁出轉型腳步，全力打造集團成為更全面的光學解決方案提供者，在新產品方面，前光板產品已用在電子閱讀器、電子紙上，2024年出貨量成長429%。隨著技術革新，全彩、低眩光、防止視覺疲勞的電子閱讀材料持續推出，瑞儀會與芬蘭子公司Nanocomp協力開發高性能、超薄的前光板。

另外，年初完成併購的丹麥子公司NIL Technology，第一季收到超穎透鏡訂單並開始量產出貨，用於工業用機器人3D感測等應用，還有來自消費性電子產品、機器人、車用與生醫等客戶與瑞儀積極洽談中。

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