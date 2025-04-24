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租屋族大減稅 列報房租扣除額1次看

2025/04/24 21:27

今年申報綜所稅，房租支出由列舉扣除改特別扣除，且扣除額提高至18萬元。（記者鄭琪芳攝）今年申報綜所稅，房租支出由列舉扣除改特別扣除，且扣除額提高至18萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為減輕租屋家庭負擔，房租支出改列特別扣除，選擇標準扣除額的納稅人也可列報，今年報稅首度適用。財政部賦稅署長宋秀玲表示，今年報稅一大變革，是房租支出由列舉扣除改特別扣除，且扣除額由12萬元提高至18萬元，可減輕租屋家庭負擔，列報房租支出扣除額無需經房東同意。

北區國稅局說明，本人、配偶及受扶養直系親屬在我國境內無自有房屋，須租屋供自住且非供營業或執行業務使用，每年支付租金減除政府租屋補助後，每戶可列報房租支出特別扣除額，最高為18萬元。

考量部分特殊情形，本人、配偶或受扶養直系親屬在我國境內持有房屋，5種例外情形視為非自有房屋，包括：房屋受災、毀損；繼承取得的共有房屋；因就業、就學、就醫而異地租屋；或法院判決配偶分居、家暴等，仍得適用該扣除額。

北區國稅局指出，列報房租支出特別扣除額，應檢附資料包括：承租房屋的租賃契約書；支付租金的付款證明影本（如出租人簽收的收據、自動櫃員機轉帳交易明細表或匯款證明）；本人、配偶或受扶養直系親屬於承租地址辦竣戶籍登記的證明，或載明承租的房屋供自住且非供營業使用的切結書；符合5種視為非自有房屋情形者，應於報稅軟體或人工申報書勾選相關欄位，並檢附有關證明文件。

北區國稅局提醒，房租扣除額適用上訂有「排富條款」，綜所稅適用稅率20%以上、股利按28%分開計稅、及適用最低稅負制者（基本所得額超過750萬元），不得適用。

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