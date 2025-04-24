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川普關稅無法治百病 外媒獻上痛打中國絕招

2025/04/24 21:48

美中關稅戰尚未出現緩和跡象。（法新社）美中關稅戰尚未出現緩和跡象。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》24日發布評論文章稱，川普關稅政策不會讓盟友聯手抗中，白宮最好將焦點縮小到美國及其合作夥伴共同關心的領域，特別是美國盟友對北京違反WTO的承諾很不滿，美國可以嘗試恢復跨太平洋夥伴全面進步協定（TPP）背後的邏輯，向遵守高標準的國家擴大市場准入，迫使中國要嘛改革，要嘛全輸。

文章指出，美國財政部長斯貝森特（Scott Bessent）認為，美國將設法與盟國達成協議，然後共同迫使中國讓步。他說對一件事：沒有盟友，美國就無法解決中國的重商主義問題，但關稅勒索並非拉攏盟友的方式。

儘管各國積極應付對等關稅（目前暫停至7月），並不意味各國即將加入美國希望孤立中國的行動。對許多小國來說，中國是它們最大的貿易夥伴，小國無法承受疏遠中國的後果。

至於歐盟和其他較大的經濟體並不願意破壞貿易秩序，最重要的是，沒有人能夠確信華盛頓的政策不會再次隨心所欲改變。

文章認為，美國盟友保持沉默最大的原因，或許是白宮提出大量相互衝突的關稅目標，其中包括：打擊中國不公平的貿易行為、將製造業轉移回美國國內、消除雙邊貿易逆差、減少對中國供應鏈的依賴、增加收入。

文章建議，美國政府最好將焦點縮小到美國及其合作夥伴真正共同關心的領域，其中最重要的是對中國關鍵商品的依賴，包括前驅藥物及稀土等。自從新冠疫情擾亂供應鏈以來，各國都意識到自己的脆弱性，卻未能迅速開發出替代方案。美國應該加快這些努力，建立利用盟友各自優勢的自由世界供應鏈，而不是堅持將所有生產轉移到國內。任何鼓勵轉型的關稅都應僅限於明顯影響國家安全的產業，而不是從汽車到網球鞋的所有產業。

其實，美國的合作夥伴也對中國違反WTO的承諾感到沮喪，如果美國政府能夠利用現有的、符合WTO的工具（例如反傾銷措施）來打擊中國補貼出口產品，將獲得更多的支持。協調一致的行動更有可能促使中國做出合理的妥協，包括自願出口配額。

更好的辦法是，美國可以恢復最初跨太平洋夥伴全面進步協定背後的邏輯，向致力於遵守高標準的國家擴大市場准入，迫使中國要嘛改革，要嘛全輸。

最後，白宮官員須謹記，抨擊中國和恐嚇盟友不會奇蹟般地讓工廠在美國各地湧現。除了制訂更冷靜、更可預測的政策外，製造商還需要看到持續致力於增強美國競爭力：投資教育和研究、向高技能移民開放、減少繁文縟節以及真正努力解決國家嚴峻的財政狀況。

同時，中國應該對美國採取的任何緩和局勢的舉措作出回應，否則傾向使用關稅以外武器的聲音就會越強，包括投資禁令、出口管制、簽證限制、對中國持有的美國證券徵稅。

文章總結，目前一切都很難解開，誤判恐引發危險，例如，中國突然採取行動對台灣施壓或美國扼殺關鍵技術出口，這可能被解讀為衝突的前兆。因此，美國在拉攏盟友的同時，也需要與主要競爭對手對話。

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