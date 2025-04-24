台中10.2萬戶自用住宅未設籍 房屋稅恐暴增至少3倍

囤房稅2.0將開徵，台中尚有10.2萬戶自用住宅未設籍。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央囤房稅2.0版即將上路，自用住宅須有人設籍才能適用優惠稅率，否則稅額至少暴增3倍以上，預計5月開徵，設籍期限到3月24日止。台中市地方稅務局長沈政安指出，台中尚有10.2萬戶自用住宅未設籍，議員何文海要求增加的稅收須用於社會住宅等居住正義政策，不允許大撒幣。

中央打房祭出囤房稅，去年7月啟重房屋稅新制，自用住宅須有至少1人設籍，才能享全國僅一戶1%優惠稅率，全國持有3戶以內享1.2%優惠稅率，未設籍空戶房屋稅課稅稅率提高到至少3.2%，隨著持有戶數增加提高到最高課徵4.8%，民眾繳稅稅額至少暴增3倍，戶籍登記期限到今年3月24日截止，新版房屋稅預計5月開徵。

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沈政安指出，台中市去年自用住宅戶數約89萬戶，其中有16萬戶是無人設戶籍的空戶，配合房屋稅新制今年起課徵，地稅局在去年及今年二度發函提醒未設戶籍的空戶所有人辦理設籍，設籍截止日後，台中市只完成5.8萬戶設籍，遷籍比例35.14%。

何文海今在議會關切未遷籍戶數逾10萬，將能替台中增加多少稅收，他說，近年來房價飆漲居高不下，年輕人感嘆買不了房，中央為打房祭出多元政策，抑制高房價，新增的囤房稅如何應用市府應及早規劃，他要求市府須將囤房稅增加稅收全部用在社會住宅等社會福利上，絕不允許市府再拿去做大撒幣式的花費。

沈政安則指出，因中央統計設籍期限截止後，全國平均遷籍率也僅35.4%，仍有為數不少自住宅無人設籍，之前已向代向中央反映民眾希望爭取展延設籍期限，讓自用宅未遷籍民眾有機會補救心聲，財政部回應評估預計25日有結果，目前尚無法核算會增加多少囤房稅。

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