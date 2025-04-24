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中華電信Hinet 30週年 簡志誠:加大投資海、地、星、空

2025/04/24 20:16

中華電信董事長簡志誠（中）說，迎接AI時代，中華電信網路要更進化。（記者王憶紅攝）中華電信董事長簡志誠（中）說，迎接AI時代，中華電信網路要更進化。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信Hinet今年滿30週年，中華電信董事長簡志誠表示，寬頻上網速度越來越快，迎接AI時代，中華電信網路要更進化，還要「海地星空」的連結，以打造充足頻寬和強化網路韌性，中華電過去在海纜、衛星投資達數百億，未來會持續投資，且是未來投資主軸。

在衛星方面，簡志誠表示，中華電已和低軌衛星業者Oneweb合作、kuiper洽談合作，與加拿大Telesat持續接觸，在希望Gateway地面站要落地台灣，Oneweb第二代衛星有望在台設置地面站。同時，也與美國Astranis衛星公司接觸超過1年以上，目前談定策略合作引進其第3代小型同步軌道MicroGEO衛星，預計今年底發射，最快明年整顆衛星頻寬專屬台灣使用，總計衛星方的投資至少超過百億元。

在海纜方面，簡志誠說，過去累積投資已有30多條海纜，「200、300億跑不掉」，而今年就斥資40多億元新投資E2A海纜，而之前投資的台灣聯外海纜SJC2、Apricot就會上線。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，HiNet1995年4月推出撥接（Dial-up）上網服務正式商用營運，1999年ADSL（Asymmetric Digital Subscriber Line）、2007年光世代網路服務（FTTx），而2008年12月光世代客戶即突破100萬戶，2022年底 ChatGPT問世，在需求加大下，HiNet光世代2023年推出300M、500M雙向頻寬，2024年也推1G雙向上網，帶動台灣整體上網率在達88.4%、近90%。

胡學海表示，去年底Hinet寬頻用戶數為367.9萬戶，100M以下、100M到300Ｍ、300M以上用戶數占比分別為3、3、4，300M以上高速用戶占比已從3年前的20%成長至45%。

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