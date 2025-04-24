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北美洲台商總會、中華電信國際簽署合作備忘錄 助攻台商數位轉型

2025/04/24 20:13

北美洲台灣商會聯合總會與中華電信國際電信分公司23日於台北簽署合作備忘錄。（北美洲台商總會提供）北美洲台灣商會聯合總會與中華電信國際電信分公司23日於台北簽署合作備忘錄。（北美洲台商總會提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕北美洲台灣商會聯合總會與中華電信國際電信分公司23日在僑委會副委員長阮昭雄的見證下，於台北簽署合作備忘錄，將結合雙方資源與優勢，為北美洲台灣企業提供更完善、更具競爭力的電信及數位轉型解決方案，不僅助力台商在全球市場的發展，也協助北美洲台商加速數位轉型、支持國內企業拓展美國市場，進一步促進台灣與北美洲之間的經濟繁榮。

北美洲台商總會表示，他們長期致力於促進北美洲各地台灣商會的交流與合作，並積極協助台商拓展當地市場，隨著數位經濟蓬勃發展，愈來愈多台商面臨數位轉型的需求，為此，北美洲台商總會積極尋求與具備國際級電信實力的夥伴合作，期能為會員企業導入先進的技術與服務。

北美洲台商總會指出，中華電信國際憑藉其豐富的國際電信經驗、全球化的網路佈局以及多元的數位解決方案，成為北美洲台商總會理想的合作夥伴。

北美洲台商總會說明，中華電信國際將透過本次合作，為北美洲台商提供客製化的電信服務，包括高速穩定的網路連線、安全的雲端服務、以及智慧化的資通訊解決方案，協助台商提升營運效率、降低成本，並加速數位轉型的進程。

北美洲台灣商會聯合總會第37屆總會長陳世修表示，北美洲台商總會一直以來都非常重視會員企業的發展需求，在全球數位化浪潮下，他們很高興能與中華電信國際這樣卓越的夥伴攜手合作，相信透過中華電信國際專業的電信服務與數位解決方案，定能有效提升北美洲台商的競爭力，開創更多商機，並協助商會會員加速數位轉型，同時支持國內企業在美國市場取得更大的成功，為台美雙方的經濟做出貢獻。

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