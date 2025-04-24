酷澎啟動資安教育週 響應「資安台灣隊」精神

酷澎前進大專院校分享資安歷程。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商酷澎今日表示，為響應賴清德總統提出的「資安台灣隊」精神，首度舉辦「Coupang酷澎資訊安全教育週」，由酷澎台灣暨日本資安長陳浩維、資安技術總監周彥儒走進輔仁大學及中央大學，與新世代人才分享實戰經驗，攜手壯大資安台灣隊。

賴清德日前於台灣資安大會開幕時曾再次重申，台灣要成為資訊安全堅韌之島，須凝聚數發部、國發會等各政府機關之力，確保百工百業信賴的「資安防護」越來越好，酷澎也響應此精神，除進入大專院校演講，也積極招募資安與各領域人才。

請繼續往下閱讀...

陳浩維指出，資安不只是一份工作，更是一項保護周圍人群和國家安全的使命。酷澎持續大力投入資安與個資保護，層層把關顧客個人資料，維護顧客對酷澎的信任，並於2024年榮獲數發部首屆友善電商殊榮，是資安實踐的階段性成果。」他也說，酷澎積極招聘人才，歡迎有志人士加入一流企業資安團隊接受挑戰。

為進一步向下紮根培育資安人才，陳浩維近期亦拜會臺科大資訊工程系主任鄧惟中，研議攜手投入教育部委託辦理的暑期新型態資安實務實習課程（AIS3），期望透過產學合作，協助對資安領域有興趣的國高中生與大學生，獲取來自科技業界第一線的珍貴經驗。

酷澎指出，公司為積極保障顧客個資保護及資安，自2022年底在台灣推出服務以來，就嚴格遵守國際金流、資安及個資規定，導入中華電信物流隱碼技術，將顧客個資轉換成代碼或部分遮蔽，有效提升個資安全防護。後續亦攜手數位發展部、財政部關務署及關貿公司，逐步導入跨境物流隱碼科技，進一步提升公私協力防詐能量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法