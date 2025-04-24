晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

藍委控基層公務員為解凍案加班至凌晨 勞部秀數據重砲回擊

2025/04/24 19:50

藍委指控基層公務員為解凍案加班至凌晨，勞部秀數據重砲回擊。（記者李靚慧攝）藍委指控基層公務員為解凍案加班至凌晨，勞部秀數據重砲回擊。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕國民黨立委廖偉翔今日依據立法院近2日收到的解凍案「來文時間」均在凌晨，抨擊去年才發生霸凌事件的勞動部，又讓公務員加班至凌晨，勞動部緊急調閱該部共74個與解凍案相關的電子公文，證實「發文時間」均在上班期間，回擊立委未經查證就扭曲實情、渲染批評，根本是「烏龍指控」。

今日藍委廖偉翔指控超時工作的依據，是立法院公文系統顯示的「來文時間」，有3個公文來文時間為凌晨零點，1個在清晨5時、另1個在晚間9時36分，質疑勞動部又讓基層公務員超時加班，「好了傷疤忘了痛」。

對此指控，勞動部發出聲明，羅列本部及所屬單位將解凍報告發文給立法院的時間，「都沒有在凌晨」，均為正常上班時間發出。例如部本部27案，第1件電子公文發文時間為114年4月23日下午3時27分；最後一件電子公文發文時間114年4月23日下午4時19分。職安署16案，第1件電子公文發文時間為114年4月23日下午4時03分；最後1件電子公文發文時間114年4月23日下午5時15分。

此次發生爭議的關鍵，在於立委以公文系統中的「來文時間」指控，熟悉電子公文系統的官員推測，可能因近日各部會解凍案相關電子公文爆量，造成電子公文交換系統作業延宕，寄出的電子公文必須慢慢排隊分發，導致系統顯示的「來文時間」為凌晨，讓立委誤解，也顯示立委恐不了解電子公文系統運作。

勞動部強調，根據勞動部差勤管理實施要點，公務員彈性辦公上班時間為上午7時至9時30分；下班時間為下午4時至6時30分。因此，即使勞保局6案中，發文時間最早在上午8時14分，也是在正常上班時間發出，沒有任何一件在凌晨。

對於該立委的發言，勞動部痛斥「未經查證就扭曲實情、渲染批評」，成為烏龍指控，勞動部呼籲，民代問政應善盡查證責任，否則反而徒增公務人員困擾。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財