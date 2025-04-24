藍委控基層公務員為解凍案加班至凌晨 勞部秀數據重砲回擊

藍委指控基層公務員為解凍案加班至凌晨，勞部秀數據重砲回擊。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕國民黨立委廖偉翔今日依據立法院近2日收到的解凍案「來文時間」均在凌晨，抨擊去年才發生霸凌事件的勞動部，又讓公務員加班至凌晨，勞動部緊急調閱該部共74個與解凍案相關的電子公文，證實「發文時間」均在上班期間，回擊立委未經查證就扭曲實情、渲染批評，根本是「烏龍指控」。

今日藍委廖偉翔指控超時工作的依據，是立法院公文系統顯示的「來文時間」，有3個公文來文時間為凌晨零點，1個在清晨5時、另1個在晚間9時36分，質疑勞動部又讓基層公務員超時加班，「好了傷疤忘了痛」。

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對此指控，勞動部發出聲明，羅列本部及所屬單位將解凍報告發文給立法院的時間，「都沒有在凌晨」，均為正常上班時間發出。例如部本部27案，第1件電子公文發文時間為114年4月23日下午3時27分；最後一件電子公文發文時間114年4月23日下午4時19分。職安署16案，第1件電子公文發文時間為114年4月23日下午4時03分；最後1件電子公文發文時間114年4月23日下午5時15分。

此次發生爭議的關鍵，在於立委以公文系統中的「來文時間」指控，熟悉電子公文系統的官員推測，可能因近日各部會解凍案相關電子公文爆量，造成電子公文交換系統作業延宕，寄出的電子公文必須慢慢排隊分發，導致系統顯示的「來文時間」為凌晨，讓立委誤解，也顯示立委恐不了解電子公文系統運作。

勞動部強調，根據勞動部差勤管理實施要點，公務員彈性辦公上班時間為上午7時至9時30分；下班時間為下午4時至6時30分。因此，即使勞保局6案中，發文時間最早在上午8時14分，也是在正常上班時間發出，沒有任何一件在凌晨。

對於該立委的發言，勞動部痛斥「未經查證就扭曲實情、渲染批評」，成為烏龍指控，勞動部呼籲，民代問政應善盡查證責任，否則反而徒增公務人員困擾。

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