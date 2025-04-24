綠色轉型佈局！環境部推綠色成長聯盟、台灣關鍵及戰略資源國家隊

環境部長彭啓明強調，台灣在全球關稅衝擊下，淨零目標不變。（擷取自總統府氣候委員會直播畫面）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕受美國對等關稅政策影響，全球減碳腳步放緩，如何繼續推動國內產業綠色轉型成為難題，環境部長彭啓明表示，台灣需強化氣候變遷與循環經濟政策工具的戰略運用，將針對重點高碳產業，導入碳捕捉、電氣化與替代燃料，並推動「綠色成長聯盟」；並整合台灣關鍵及戰略資源國家隊，將經濟、科技及國防高度相關的稀貴金屬等原物料留在台灣。

總統府國家氣候變遷對策委員會今（24）天召開第4次會議，由環境部長彭啓明報告「因應變局掌握綠色轉型契機，以及金管會主委彭金隆報告「綠色及轉型金融台灣淨零的助力」。

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彭啓明表示，美國總統川普上任後再次退出巴黎氣候協定，並暫停「通膨削減法案（IRA）」，以及近期的新關稅政策都對全球推動淨零、減碳造成顯著影響。美國關稅政策將導致全球太陽能板、電池、電動車等清潔技術產品進口成本上升，此外由於全球許多國家仰賴中國生產的低價綠能設備，美中對峙也可能影響全球能源轉型進度。

另外，美國關稅政策也增加市場不確定性，使企業與投資人延後或縮減對低碳技術的投資，讓全球綠能投資信心與減碳企圖受挫；油價受美國主導及經濟衰退預期而下跌，天然氣價格將相對便宜，化石能源產生競爭優勢，也可能降低國際社會轉型誘因。

彭啓明強調，台灣在全球關稅衝擊下，淨零目標不變，但產業若遇到衝擊，政策會審時度勢滾動調整，減碳也是降低成本的方式之一，會全力協助企業朝向綠色低碳供應鏈發展。另也會透過全方位綠領人才培訓、百億元綠色成長基金，鼓勵年輕投入綠領，並提供受衝擊勞工綠領轉職機會。

彭啓明表示，為有效回應全球貿易壁壘，台灣需強化氣候變遷與循環經濟政策工具的戰略運用，全面協助我國產業提升綠色競爭力，做法包含持續推動國內碳定價機制；提升碳盤查、產品碳足跡、綠色採購等政策工具執行力，尤其是碳足跡對輸歐產品而言非常重要；針對重點高碳產業，如科技產業、鋼鐵、水泥、石化等，導入碳捕捉、電氣化與替代燃料，並與企業及各部會成立「綠色成長聯盟」，試行台版總量管制與排放交易，並推動國際碳權合作計畫。

循環經濟方面，彭啓明表示，目前正在推動「資源循環推動法」，希望把台灣過去容易被忽略的稀貴金屬留在台灣，並塑造「綠色台灣品牌」，建構台灣在地循環體系；尤其是針對經濟高度重要且有供應風險的稀貴金屬，例如鎢廣泛應用於智慧手機，鋰、鈷、鎳則應用於電池製造、半導體製造業；另外像是銅、鋁及氫氟酸等對科技、國防產業發展具影響性的原物料，需要整合台灣關鍵及戰略資源國家隊。

彭啓明說明，以鋰電池為例，雖在國內處理成黑粉的比例占7成，但其中高達9成會出口到國外，留在國內使用比例不到10%；而銅也是在國內處理後高達99%出口。環境部將盤點國內產業所需關鍵及戰略物資，並透過法規及經濟誘因，協助建立穩定供應與高效回收的產業環境，促進這些資源留在國內循環使用。

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