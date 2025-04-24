晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

綠色轉型佈局！環境部推綠色成長聯盟、台灣關鍵及戰略資源國家隊

2025/04/24 19:55

環境部長彭啓明強調，台灣在全球關稅衝擊下，淨零目標不變。（擷取自總統府氣候委員會直播畫面）環境部長彭啓明強調，台灣在全球關稅衝擊下，淨零目標不變。（擷取自總統府氣候委員會直播畫面）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕受美國對等關稅政策影響，全球減碳腳步放緩，如何繼續推動國內產業綠色轉型成為難題，環境部長彭啓明表示，台灣需強化氣候變遷與循環經濟政策工具的戰略運用，將針對重點高碳產業，導入碳捕捉、電氣化與替代燃料，並推動「綠色成長聯盟」；並整合台灣關鍵及戰略資源國家隊，將經濟、科技及國防高度相關的稀貴金屬等原物料留在台灣。

總統府國家氣候變遷對策委員會今（24）天召開第4次會議，由環境部長彭啓明報告「因應變局掌握綠色轉型契機，以及金管會主委彭金隆報告「綠色及轉型金融台灣淨零的助力」。

彭啓明表示，美國總統川普上任後再次退出巴黎氣候協定，並暫停「通膨削減法案（IRA）」，以及近期的新關稅政策都對全球推動淨零、減碳造成顯著影響。美國關稅政策將導致全球太陽能板、電池、電動車等清潔技術產品進口成本上升，此外由於全球許多國家仰賴中國生產的低價綠能設備，美中對峙也可能影響全球能源轉型進度。

另外，美國關稅政策也增加市場不確定性，使企業與投資人延後或縮減對低碳技術的投資，讓全球綠能投資信心與減碳企圖受挫；油價受美國主導及經濟衰退預期而下跌，天然氣價格將相對便宜，化石能源產生競爭優勢，也可能降低國際社會轉型誘因。

彭啓明強調，台灣在全球關稅衝擊下，淨零目標不變，但產業若遇到衝擊，政策會審時度勢滾動調整，減碳也是降低成本的方式之一，會全力協助企業朝向綠色低碳供應鏈發展。另也會透過全方位綠領人才培訓、百億元綠色成長基金，鼓勵年輕投入綠領，並提供受衝擊勞工綠領轉職機會。

彭啓明表示，為有效回應全球貿易壁壘，台灣需強化氣候變遷與循環經濟政策工具的戰略運用，全面協助我國產業提升綠色競爭力，做法包含持續推動國內碳定價機制；提升碳盤查、產品碳足跡、綠色採購等政策工具執行力，尤其是碳足跡對輸歐產品而言非常重要；針對重點高碳產業，如科技產業、鋼鐵、水泥、石化等，導入碳捕捉、電氣化與替代燃料，並與企業及各部會成立「綠色成長聯盟」，試行台版總量管制與排放交易，並推動國際碳權合作計畫。

循環經濟方面，彭啓明表示，目前正在推動「資源循環推動法」，希望把台灣過去容易被忽略的稀貴金屬留在台灣，並塑造「綠色台灣品牌」，建構台灣在地循環體系；尤其是針對經濟高度重要且有供應風險的稀貴金屬，例如鎢廣泛應用於智慧手機，鋰、鈷、鎳則應用於電池製造、半導體製造業；另外像是銅、鋁及氫氟酸等對科技、國防產業發展具影響性的原物料，需要整合台灣關鍵及戰略資源國家隊。

彭啓明說明，以鋰電池為例，雖在國內處理成黑粉的比例占7成，但其中高達9成會出口到國外，留在國內使用比例不到10%；而銅也是在國內處理後高達99%出口。環境部將盤點國內產業所需關鍵及戰略物資，並透過法規及經濟誘因，協助建立穩定供應與高效回收的產業環境，促進這些資源留在國內循環使用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財