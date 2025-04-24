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身價400億！30歲華裔登「全球最年輕女富豪」

2025/04/24 19:40

Lucy Guo成為全球最年輕的白手起家女億萬富豪。（翻攝自網路）Lucy Guo成為全球最年輕的白手起家女億萬富豪。（翻攝自網路）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財經媒體《富比士》（Forbes）日前公布，全球40歲以下白手起家女億萬富豪名單，30歲華裔科技創業家郭如意（Lucy Guo）登上全球「最年輕」的白手起家女億萬富豪，身價達12.5億美元（約新台幣401億元）。

《富比士》指出，郭如意是人工智慧新創公司Scale AI的聯合創辦人，2016年，當時21歲的郭與Alexandr Wang共同創立該公司，總部位於舊金山，郭負責公司的營運和產品設計團隊。2位共同創辦人都曾在2018年入選《富比士》30歲以下精英榜單。同年，2人在公司營運上產生分歧，郭遭到解雇，但她保留了近5%的股份。

離開Scale AI後，她創辦了小型風險投資公司Backend Capital，2022年又創辦了創作者訂閱平台Passes。隨著Scale AI預計在今年6月完成一筆重大股份轉讓交易，估值將從2024年的138億美元（約新台幣4433億元）大幅提升至250億美元（約新台幣8030億元），她手中股份的價值也飆升至約12.5億美元。

郭如意1994年出生於舊金山，父母皆為電子工程師。她從中學時期便展現出對科技的興趣，十幾歲時已自學程式設計，並為線上遊戲開發腳本，出售遊戲內資產賺取收入。她曾在賓州卡內基美隆大學就學，在畢業前輟學，投身由PayPal前執行長Peter Andreas 創設的獎學金計劃，該計劃專門資助有創業潛力的年輕人離開學校創建公司。

根據《富比士》報導，當前全球40歲以下的白手起家女億萬富豪，還包括35歲的流行天后泰勒絲（Taylor Swift），資產16億美元（約新台幣514億元）；37歲的OpenAI前高層Daniela Amodei，資產12億美元（約新台幣385億元）；37歲的澳洲Canva創辦人Melanie Perkins，資產57億美元（約新台幣1831億元）；同樣37歲的歌手蕾哈娜（Rihanna），資產14億美元（約新台幣450億元）；以及來自中國、經營珠寶品牌的Lu Yiwen，資產11億美元（約新台幣353億元）。

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