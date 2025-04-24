美抗中遍地開花！各州築法網防堵 聯邦重手傳喚鎖定中企

美國對中政策從地方到中央趨於強硬。（彭博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國近年「抗中」立法趨勢顯著。據美聯社分析，全美至少41州議員今年已提逾240項反制中國提案，內容涵蓋科技禁令、限購土地、斷姊妹市至醫療規範，反映地方對中國影響力的全面警戒。聯邦層級同步行動，眾議院「美中戰略競爭特別委員會」近日罕見動用傳喚權，要求中國三大國有電信巨頭配合國安調查，顯示美方對中政策從地方到中央趨於強硬。

各州法案範圍廣泛：堪薩斯州新法嚴格限制與中國等「外國敵對勢力」相關實體，在軍事設施周邊160公里內擁有房地產，並規範人工智慧（AI）與醫療設備採購；阿肯色州州長桑德斯簽署《共產中國防禦法》，終止與中國的姊妹市關係，禁止政府採購中國製宣傳品；田納西州更首開先例，明文禁止醫療保險給付在中國進行或使用來源不明中國器官的移植手術。桑德斯直言：「未來數十年領導世界的不是美國就是中國，我的選擇很清楚。」

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此立法潮受到總統川普強硬政策影響，尤見於共和黨主導的州議會。聖母大學全球事務副教授賈羅斯（Kyle Jaros）分析，COVID-19疫情惡化美國民眾對中觀感，加上2023年中國偵察氣球事件，使部分官員視「中國威脅從抽象轉為具體」。

另據路透報導，在地方立法多點開花之際，聯邦也採針對性措施。眾議院「美中戰略競爭特別委員會」兩黨領袖23日聯手，對中國移動（China Mobile）、中國電信（China Telecom）及中國聯通（China Unicom）發出傳票，要求其限期於5月7日前，配合調查，說明在美業務是否助中國政府軍方、或涉「伏特颱風」（Volt Typhoon）等網攻行動。

委員會指，縱使聯邦通訊委員會（FCC）已撤銷三公司部分在美營運許可，情資顯示其仍可藉子公司或無須許可的雲端、數據中心在美運作以規避監管，藉此接觸美國個資、智慧財產，甚至威脅關鍵基礎設施。中國駐美使館對此強烈反彈，批美方「濫用國安概念打壓中企」，並否認涉及相關網路攻擊。

然而，這些強硬措施的成效與一致性引發質疑。批評者指，部分州限中資購地的實際衝擊可能有限，因農業部數據顯示相關外資持有農地佔全美比例極低（中資僅約0.02%）。北達科他州也有議員藉「中國製領帶」諷刺，凸顯「脫鉤」的複雜與執行困難。

美聯社指出，儘管雜音不斷，專家普遍認為，對潛在網攻、關鍵基礎設施過度依賴中國的擔憂其來有自，預料未來，從地方到聯邦，對中審查限制力道恐難減緩，尤其在網路與數據安全領域，雙方角力攻防料將更趨激烈。

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