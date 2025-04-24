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晶睿美國設計中心啟動 今年營運正向

2025/04/24 19:29

晶睿的美國設計中心啟動，貼近在地市場。圖為發言人謝邦彥。（記者歐宇祥攝）晶睿的美國設計中心啟動，貼近在地市場。圖為發言人謝邦彥。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近期美國對等關稅衝擊製造業，台達電旗下安控廠晶睿（3454）有60%營收來自美國，營運恐受衝擊，不過，發言人謝邦彥今日指出，晶睿除硬體製造外，近期著力發展訂閱制軟體產品「智慧雲端安防平台VORTEX」，雖然營收比重尚低，相較過往更有因應能力；此外，美國設計中心也已經成立，下半年正式運轉。

晶睿今年邁入25週年里程碑，宣示將專注於雲端與AI應用的安防解決方案。據研究機構統計，全球雲端安防市場成長迅速，預估至2030年將達到93億美元、年複合成長率高達19.91%，持續成長，且VSaaS安防雲端化市場也預計在2028年達到15.7億美元、年複合成長率高達25.7%，成長速度超過非雲端監控系統的2倍，顯示晶睿前進方向正確。

謝邦彥指出，VORTEX推出至今約兩年半，主要以銷售美國為大宗，今年起推展到德國、日本、澳洲等國，VORTEX 攝影機全球連線數已突破萬台，較去年同期成長近5倍，包含採用晶睿攝影機的直接上雲、以及他牌攝影機的串接上雲，未來將持續拓展全球市場、維持成長。

針對關稅衝擊，晶睿的生產基地含台灣、泰國、越南，都是關稅課徵的重災區，越泰的產能占比各為5分之1。不過，謝邦彥指出，晶睿在美國的全球設計中心已經開始運作，聚焦AI與雲端研發，並追求貼近美國在地市場，也因靠近矽谷，有助延攬人才；此外，在90天關稅緩衝期過後，也不排除調漲對美國市場的品牌產品價格。

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