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房市降溫有感！房貸餘額年增9.34％ 創近1年新低

2025/04/24 19:40

政府打炒房奏效，房市降溫有感。（資料照）政府打炒房奏效，房市降溫有感。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕政府打炒房奏效、房市降溫有感！中央銀行今日公布3月國銀房貸餘額為11兆1748億元續創史上新高，但年增率9.34%、創11個月新低；建築貸款代表建商推案信心，3月貸款餘額3兆4306億元，比2月減少33億元，年增率2.97%亦創下8個月新低。

房市降溫有感，從去年央行9月央行祭出第七波房市信用管制措施，搭配第四季起開始實施總量管制，房貸餘額增速已連續6個月放緩，與去年12月相比，今年第一季房貸餘額增加916億元，僅為去年第一季1825億元的一半。

央行官員表示，房貸成長趨緩受到三大因素影響，第一、央行、金管會以及財政部等財金部會推動「健全房地產方案」逐漸發酵；其次，銀行受限於銀行法第72-2不動產放款天條的限制以及自主管理發揮效果；最後則是反應買賣移轉棟數減少。

根據內政部統計，3月六都買賣移轉棟數年減21.08%、首季移轉棟數年減23.62%，與央行公布台銀等5大銀行首季新增房貸減少307億元趨勢一致。

另外，建築貸款餘額在去年10月以3兆4596億元創下新高後，已連續3個月減少，2月雖然小幅增加，3月又降至3兆4306億元，年增率2.97%，也寫下8個月新低。

官員表示，雖然今年房市329檔期建商仍有不少推案，但在整體房市氛圍較為保守下，今年推案金額遠不如去年，且從建築貸款餘額年增率來看，在2022年12年跌破雙位數後，過去2年來，增速一路往下，顯示建商對於房市審慎觀望的氛圍依舊。

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