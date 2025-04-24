川普祭145％關稅 德航運巨擘：中國運美貨物取消30％

赫伯羅德（Hapag-Lloyd）表示，受美中關稅戰影響，該公司原定從中國運往美國的貨物訂單已有30%遭客戶取消。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕德國航運巨擘赫伯羅德（Hapag-Lloyd）4月23日表示，受美中貿易戰影響，該公司原定從中國運往美國的貨物訂單已有30%遭客戶取消，衝擊今年獲利。

赫伯羅德發言人對《路透》指出，在中國出口量下滑之際，來自泰國、柬埔寨與越南的貨運需求則大幅上升，顯示企業正在調整供應鏈，以避開美國對中國商品的高額關稅。

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中國是電子產品、玩具和服裝等產品的主要製造中心，在美中關係日益緊張的情況下，東南亞國家成為替代中國的熱門製造地點。由於中國拒絕放棄不公平貿易做法，美國總統川普對中國徵收的關稅已增至145%，中國則對美國商品徵收125%報復性關稅。

赫伯羅德發言人對《紐約郵報》指出，「雖然來自東南亞的訂單大幅增加，但東南亞市場比中國市場小，因此東南亞訂單增加無法彌補中國取消的訂單」。該發言人表示，自川普4月2日宣布實施對等關稅後，客戶開始大規模取消訂單。

川普在對等關稅生效的4月9日當天稍後宣布，將把多數國家的對等關稅延後90天實施，期間只徵收10%基本關稅，讓這些國家有時間與美國談判，但對中國的關稅提高至145%。

赫伯羅德發言人表示，為因應中國出口減少的情況，公司已在部分美國航線上改採小型船隻運貨，但航班班次則維持不變。

赫伯羅德執行長詹森（Rolf H. Jansen）表示，經濟和地緣政治環境依舊脆弱，在此背景下，「我們預期今年的獲利將低於去年」。

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