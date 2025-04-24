晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普祭145％關稅 德航運巨擘：中國運美貨物取消30％

2025/04/24 19:23

赫伯羅德（Hapag-Lloyd）表示，受美中關稅戰影響，該公司原定從中國運往美國的貨物訂單已有30%遭客戶取消。（彭博）赫伯羅德（Hapag-Lloyd）表示，受美中關稅戰影響，該公司原定從中國運往美國的貨物訂單已有30%遭客戶取消。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕德國航運巨擘赫伯羅德（Hapag-Lloyd）4月23日表示，受美中貿易戰影響，該公司原定從中國運往美國的貨物訂單已有30%遭客戶取消，衝擊今年獲利。

赫伯羅德發言人對《路透》指出，在中國出口量下滑之際，來自泰國、柬埔寨與越南的貨運需求則大幅上升，顯示企業正在調整供應鏈，以避開美國對中國商品的高額關稅。

中國是電子產品、玩具和服裝等產品的主要製造中心，在美中關係日益緊張的情況下，東南亞國家成為替代中國的熱門製造地點。由於中國拒絕放棄不公平貿易做法，美國總統川普對中國徵收的關稅已增至145%，中國則對美國商品徵收125%報復性關稅。

赫伯羅德發言人對《紐約郵報》指出，「雖然來自東南亞的訂單大幅增加，但東南亞市場比中國市場小，因此東南亞訂單增加無法彌補中國取消的訂單」。該發言人表示，自川普4月2日宣布實施對等關稅後，客戶開始大規模取消訂單。

川普在對等關稅生效的4月9日當天稍後宣布，將把多數國家的對等關稅延後90天實施，期間只徵收10%基本關稅，讓這些國家有時間與美國談判，但對中國的關稅提高至145%。

赫伯羅德發言人表示，為因應中國出口減少的情況，公司已在部分美國航線上改採小型船隻運貨，但航班班次則維持不變。

赫伯羅德執行長詹森（Rolf H. Jansen）表示，經濟和地緣政治環境依舊脆弱，在此背景下，「我們預期今年的獲利將低於去年」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財