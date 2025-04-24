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因應美關稅挑戰 傳產業者籲電費凍漲

2025/04/24 19:45

立法院經濟委員會今邀集經濟部等部會官員，到嘉義縣故宮南院舉辦產業座談會，說明因應美國關稅政策。（記者王善嬿攝）立法院經濟委員會今邀集經濟部等部會官員，到嘉義縣故宮南院舉辦產業座談會，說明因應美國關稅政策。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕因應美國對等關稅政策，立法院經濟委員會今下午在故宮南院舉辦嘉義縣傾聽產業座談會，與會多名傳產業者希望電費凍漲、降低工業區管理費等，減少業者成本負擔。

經濟委員會召委蔡易餘邀集經濟部次長賴建信、財政部關務長劉芳祝、國發會副主委詹方冠等人，與逾60間嘉義廠商、特定工廠發展協會代表交流。

經濟部簡報分析，嘉義縣工廠有1669家，佔全國總數1.81%，以食品、木竹、家具、裝設品製造業為主；去年台灣對美國出口達1114億美元，佔總體出口23%，資通、電子零組件出口達65.4%，傳統產業約5.8%。

經濟部簡報，行政院規劃在降低行政成本、提升產業競爭力、開拓多元市場、金融支持、安定就業、租稅優惠等六大面向，包括外銷貸款優化加碼、中小微企業貸款加碼、研發轉型補助、所得稅報繳期間延長到6月30日等出口供應鏈支持方案，原規劃總經費880億元，行政院今通過提升至規模4100億元的特別條例預算。

與會的遠東機械、愛之味等廠商代表反映，政府應與美國談判較我國產業競爭國家更低的關稅，由政府帶頭設置關稅同盟，提升台灣產業競爭力，「打群架」搶奪海外市場；外銷受阻，內銷更應積極防止中國產品低價傾銷，以及希望電費能凍漲、降低嘉義縣工業區管理費等成本。

賴建信表示，我國在美國、日本、澳洲等國設有投資貿易服務中心，協助業者在外國設廠等服務；近年因原物料上漲，台電營運虧損，行政院原編列1千億元預算撥補台電被刪除，此次通過的4100億元特別條例預算也有編列，如能獲立委支持通過，可望電費凍漲。

蔡易餘表示，中央應儘速落實個案補助、簡化申請流程，廠商座談提出的問題，將書面紀錄並請各部會後續研究討論，一週內回覆。他也呼籲政府，4100億元要花在刀口上，才能真正協助台灣產業度過關稅挑戰。

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