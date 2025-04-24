和碩啟動巴淡島智造基地 導入先進AI自動化技術

和碩位於印尼巴淡島的最新智慧製造基地正式啟用。（和碩提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子產品設計與製造服務（DMS）供應商和碩（4938），位於印尼巴淡島的最新智慧製造基地正式啟用，管理層今天表示，該廠區整合人工智慧（AI）、先進自動化技術，以及攜手該國最大電信業者Telkomsel建立策略合作，透過5G專網落地加以強化集團全球製造布局與數位轉型。

和碩為實現工業4.0 願景，和碩與印尼最大數位電信業者Telkomsel建立策略合作，於廠區內建置企業級5G獨立組網（SA），提供高可靠性與資安防護的連線環境。Telkomsel 亦提供多達1200張SIM卡，整合工廠的物聯網（IoT）設備，即時機台監控與生產控管，並升級其公共網路，支援巴淡智慧廠區員工的行動辦公需求。

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和碩總經理暨執行長鄭光志認為，該智慧工廠憑藉5G專網的低延遲與高穩定性，可整合數千個感測器與機器設備，有利於提高生產效率；印尼和碩聯合科技董事Andy Hsieh也提到，「這套系統實現全面的自動化作業、數據分析，並優化品質、成本及維修管理。」

印尼製造業自2024年底逐步復甦，國內外訂單同步成長，2025年製造業GDP預估將成長5.2%，展現出強勁的市場動能與投資吸引力。根據印尼工業部資料，製造業在2024年對國內 GDP 貢獻達18.98%，較前一年有顯著成長，和碩看好相關數據顯示當地政府推動下游產業升級與技術創新已初見成效。

目前和碩在全球13個國家設有據點，持續致力於全球數位轉型過程中扮演產業關鍵角色，建構具韌性、互聯性與創新驅動的製造生態系統。長期策略包括增進人工智慧技術，達成前瞻性的工作創新能力，提升商業競爭力，促進合作夥伴關係，未來將積極探索PEGAVERSE（自有平台）、未來移動、先進連網、永續生活與智慧機器人等前沿科技。

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