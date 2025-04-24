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凱基金控人事新布局 延攬林素真接任凱基銀行總經理

2025/04/24 18:21

凱基金控董事會通過延攬林素真接任凱基銀行總經理。（業者提供）凱基金控董事會通過延攬林素真接任凱基銀行總經理。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）今日發布新人事布局，延攬長年於外商銀行專注消費金融及財管領域的林素貞，出任子公司凱基銀行總經理一職。現任總經理許維銘將自5月5日起，轉任金控總經理室資深副總經理，整合集團資源以強化大型企業客戶的關係與服務。此人事案已獲董事會通過，在呈報主管機關核准後生效。

凱基金控指出，新任總經理林素真在金融領域擁有超過27年的資歷，長期專注在消費金融及財富管理領域。曾任法國巴黎銀行財富管理（私人銀行）台灣區的負責人，渣打銀行台灣消費（個人）金融、私人理財暨中小企業銀行負責人，及花旗銀行信用卡及信貸業務中心負責人。

凱基金期許林素真以其豐富的金融專業背景、深厚的管理歷練與國際視野，配合金管會打造亞洲資產管理中心的政策願景，將可帶領凱基銀行繼續創新成長邁向下一個高峰。

凱基金控表示，本次人事布局，將有助於強化團隊戰力，整合集團資源發揮「ONE KGI」的效益，持續加速業務的成長，為客戶及股東創造最大的價值。

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