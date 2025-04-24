M31：與台積電合作推進2奈米eUSB2 IP技術創新

M31與台積電合作推進2奈米eUSB2 IP技術創新。（M31提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕矽智財（IP）供應商円星科技（M31 ）（6643）今日宣布，eUSB2 PHY IP 已在台積電（2330）3奈米製程節點成功完成矽驗證，並於2奈米製程技術完成設計定案。

M31自2012年加入台積電開放創新平台（Open Innovation Platform，OIP）IP聯盟以來，連續七年榮獲「台積公司OIP 年度合作夥伴獎」，展現與台積電深厚穩固的合作關係。自2020 年，M31即於台積電7奈米製程首度推出eUSB2 IP解決方案，奠定其於先進高速傳輸介面I 領域的技術領導地位。

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此後，M31持續擴展其eUSB2 IP產品線，涵蓋5奈米、3奈米，並推進至最新的2奈米製程，與台積電先進製程藍圖高度契合，加速推動 AI 智慧裝置的應用落地。展望未來，M31 正積極開發新一代 eUSB2 Version 2.0（eUSB2V2）PHY IP，目前正同步於台積電3奈米與2奈米製程節點加速研發中。

M31總經理張原熏於2025年台積電北美技術論壇上表示，憑藉深厚的 USB PHY IP 開發經驗，以及與台積電長期且緊密的合作關係，M31的 eUSB2 IP已在多個先進製程節點成功矽驗證。此次與台積電於2奈米節點的協作進展，更顯示公司在高速傳輸介面IP領域的創新與承諾，致力協助客戶導入最新協議，加速晶片設計與量產流程。

台積電先進技術業務開發處資深處長袁立本表示，透過與像 M31這樣的 OIP合作夥伴緊密合作，將共同推動下一代 AI 與高效能運算應用，發揮台積電先進製程的最大價值。

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