聯合國警告：亞洲詐騙滲透全球 台灣犯罪集團被點名

聯合國示警，亞洲詐騙蔓延全球。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據聯合國發布的一份報告指出，東亞與東南亞的跨國組織犯罪集團，為了因應各國政府日益加強的打擊行動，正將其獲利豐厚的詐騙業務擴展至全球其他地區。在聯合國的報告中，台灣犯罪集團也被點名。

據《美聯社》報導，多年來，詐騙園區在東南亞迅速擴張，特別集中於柬埔寨、寮國、緬甸的邊境以及菲律賓等地，詐騙集團為了躲避警方追緝，經常遷移營運地點。近來，這些透過假交友、推銷投資與非法賭博等手段騙取受害者數十億美元的詐騙中心，已經被發現在非洲與拉丁美洲等更遠地區設點營運。

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根據聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）發布的報告，這些亞洲犯罪集團正將其詐騙行動深入擴展至執法鬆散、易受滲透的偏遠地區。該報告名為《關鍵轉折點：東南亞詐騙中心、地下金融與非法網路市場的全球影響》。

UNODC東南亞及太平洋地區代理代表霍夫曼（Benedikt Hofmann）在聲明中表示，「這反映出詐騙產業一方面隨著規模擴大，自然地尋找新的商業空間與機會，另一方面也是在為東南亞可能加劇的打擊行動提前布局」。UNODC估計，全球約有數百個工業規模的詐騙中心，每年創造近400億美元（約新台幣1.28兆元）的獲利。

報導指出，這些詐騙據點已被發現出現在非洲、南亞、中東、部分太平洋島國，同時相關的洗錢活動、人口販運與招募行動也在歐洲、北美與南美浮現。在非洲，奈及利亞已成為熱點，2024年底與2025年初，警方突襲行動逮捕了許多來自東南亞的加密貨幣詐騙集團成員。另外在尚比亞與安哥拉也破獲與亞洲有關的網路詐騙行動。

至於在拉丁美洲，報告指出，「巴西已成為面對網路詐騙、線上賭博與相關洗錢問題日益嚴重的國家之一，且部分行動與東南亞犯罪集團有關聯」。報告也指出，2023年底在秘魯，當局營救了超過40名遭台灣犯罪集團紅龍（Red Dragon）販運的馬來西亞人，該幫派強迫受害者從事網路詐騙。

此外，中東與部分太平洋島國也開始打擊亞洲詐騙中心。更令人憂心的是，報告指出，隨著亞洲主導的詐騙集團擴展其他地區，來自世界其他地區的犯罪組織也開始加入這場跨國犯罪鏈。

報告強調，新的網路黑市、洗錢網路、人工智慧與深度偽造（deepfake）技術的興起，正為所謂「犯罪即服務」（crime-as-a-service）鋪平道路，這些科技創新讓詐騙行業能更容易在網路上營運，並快速調整以躲避打擊。

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