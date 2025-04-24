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Q1北北桃新案買氣降溫 每坪均價季跌2％以上

2025/04/24 18:03

根據國泰房地產指數最新報告，第一季全國新案市況相較上季呈現價穩量縮。（記者徐義平攝）根據國泰房地產指數最新報告，第一季全國新案市況相較上季呈現價穩量縮。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕央行第七波選擇性信用管制上路後，房市明顯降溫，根據最新發布的國泰房地產指數，今年第一季台北市、新北市以及桃園市等三都新案每坪均價，季跌幅為2%以上。

根據該指數最新報告，第一季全國新案市況相較上季呈現價穩量縮，尤其去年9月央行祭出第七波信用管制後，多數都會區成交量已連兩季減少，進一步觀察第一季六都、加新竹縣市新案市況，相較上季，台北市、新北市呈現價量俱跌，其它五大都會區則呈現價漲量縮、價量背離的情形。

至於第一季全國、六都加新竹縣市的新案每坪均價表現，北北桃相較上季下跌，季跌幅分別約3.44%、2%，以及3.68%，而其它都會區則呈現季漲、漲幅在4％內。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，該指數是統計主要都會區新建案市況，包括預售屋及新成屋推案的即時資訊，而第一季北北桃新案均價下彎現象顯示房價已經欲振乏力，後續要注意價漲量縮區域的房市風險更高。

Q1新案成交量 新竹季減幅最大

此外，第一季全國、七都的30天銷售率，以及成交量指數均較上季下滑，尤其後者呈現大幅滑落，全國季減約39.57%，主要都會區中又以新竹縣市季減幅最大、約75.81%，其次則是高雄市、單季則下滑約51.66%，其它都會區季減幅落在24%％至41%之間。

房市專家何世昌指出，該指數最新調查結果確實出乎預料，且雙北市預售屋市況最穩定、來客組數最多，但新案均價卻意外下挫，反觀買氣較弱的台中、台南與高雄等三都房價仍持續上揚，與認知中的市況截然不同。但可確定的是，所有都會區的成交量都積弱不振，代表買方現在觀望氣氛濃厚。

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