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萬海斥資265億元 購入4艘甲醇雙燃料船

2025/04/24 17:39

萬海購入4艘甲醇雙燃料船。圖非甲醇雙燃料船。（萬海提供）萬海購入4艘甲醇雙燃料船。圖非甲醇雙燃料船。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕萬海今日宣布，斥資近265億元購買4艘近1.6萬 TEU甲醇雙燃料預備全貨櫃輪。

萬海子公司萬海航運（新加坡） 向韓國現代三湖重工（HD HYUNDAI SAMHO CO），採購2艘近1.6萬 TEU甲醇雙燃料預備全貨櫃輪，以每艘金額介於1.86-2.04億美元、約台幣60.5-66.36億元，總計採購金額介於3.72-4.08億美元，約台幣121-132.7億元。

同時，子公司萬海航運（新加坡） 也以同樣金額向韓國三星重工（SAMSUNG HEAVY），採購2艘近1.6萬TEU甲醇雙燃料預備全貨櫃輪2艘。

萬海表示，2025年有3艘1.3萬TEU新造船舶下水運營，並規劃持續淘汰老舊船舶及退租高價租船提升競爭力，以優化船舶運行效率，並積極回應各界對於航運業ESG節能減排的期待。

萬海表示，加計今天公告的4艘1.6萬TEU訂單，預計 2026-2030年接收新造船共34艘，其中，7000 TEU 2艘、8700 TEU 20艘（含附帶購入選擇權4艘），以籍1.6萬TEU 12艘，共計新增運力38萬TEUs，顯示公司仍持續看好長期航運市場需求。

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