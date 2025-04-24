建通路竹廠年底產能增3倍 美關稅可望推動轉單效益

建通看好今年營收成長雙位數百分比。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕端子廠建通（2460）揮軍台北國際車用電子展，管理層指出，高雄路竹廠的「特殊新型銅材」單月出貨量已穩定達到50噸，年底月產能目標上看200噸，成長至現有產能的3倍，而美國關稅將有利於公司迎來轉單效益，目前已有部分海外客戶洽商，可望助攻今年業績年增雙位數百分比的營運目標。

建通表示，「特殊新型銅材」製品具備高導電性與優異加工性，廣泛應用於高階電子元件、新能源系統與精密工業領域，公司從3年以前路竹廠區建設初期，就開始向市場推廣旗下銅質原材料，目前已成功陸續獲得客戶下單，隨著路竹廠區的產量逐月提升，後續相關銅板、銅排、銅桿、異形帶等產品皆可望逐季增量出貨。

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建通觀察，由於銅質材料產品平均銷售單價（ASP）較高，旗下越南廠同步致力於強化回收料的熔製產量，現在已有能力提供從原料煉製、專業的車削設備及技術、電鍍、塑膠射出到組裝等一站式生產服務，此項優勢是受到車用、散熱產業領域客戶青睞的原因之一，加上美中貿易戰熱度未減，在中國金屬原料相對不符成本效益之下，公司銅材產品可望取得更多訂單。

此外，建通察覺自今年以來，下游對於各類端子的拉貨力道明顯增強，而集團重點佈局的中國新絕緣插頭，有機會在當地內需市場重新洗牌下取得先機，若每戶家庭平均擁有3、4個家電插頭，產生的商機將相當可觀，且建通已擁有一體成型製程，可望節省5%以上的生產成本，除了生產設備具有優勢，還受到當地官方給予的專利保護，有利於後續搶攻30%市佔率的目標。

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