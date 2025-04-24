晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

久禾光今年營收、獲利拼再創高峰 5月底掛牌上櫃

2025/04/24 17:36

久禾光今年營收、獲利拼再創高峰 5月底掛牌上櫃久禾光5月底將掛牌上櫃。圖為總經理鄭錫勳。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕筆電鏡頭廠久禾光（6498）將在5月下旬上櫃掛牌，總經理鄭錫勳今日表示，目前第二、第三季訂單能見度維持正常，看今年全球筆電需求不變，下半年營運將優於上半年，AI PC持續發展，今年營收有望維持雙位數成長，營收、獲利有望再創高峰。

久禾光去年（2024）營收達10.31億元、創歷史新高，毛利率46.3%，每股稅後盈餘（EPS）5.57元，展現強勁獲利能力；今年第一季累計營收為2.56億元，年增幅達33.24%，不僅逆勢成長，更創下歷年同期新高。不過鄭錫勳指出，首季營收創高主因是開發的新案開花結果，而非對等關稅提前拉貨。

展望未來，鄭錫勳指出，目前久禾光的筆電營收比重達95%，其餘為醫療、機器視覺、無人機與安控等非筆電領域，未來5年期望非筆電營收比重能達30%，醫療、工業、機器視覺已陸續有成績；市占率方面，久禾光目前在筆電市場佔30%，未來3年在既有客戶佔比提升、新客戶增加下，市占率要拼過半。

美國對等關稅政策對電子業營運前景造成波動，筆電等消費性電子尤其是重災區，唯暫緩的90天內也有望形成急單拉貨潮，不過鄭錫勳說，目前未見因關稅提前拉貨，第二、第三季訂單能見度穩定如常，而且因久禾光毛利率亮眼、鏡頭模組佔比不高，生產模式與自動化效益也能因應，有更多空間能進行營運調整與緩衝。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財