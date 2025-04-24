久禾光今年營收、獲利拼再創高峰 5月底掛牌上櫃

久禾光5月底將掛牌上櫃。圖為總經理鄭錫勳。（記者歐宇祥攝）



〔記者歐宇祥／台北報導〕筆電鏡頭廠久禾光（6498）將在5月下旬上櫃掛牌，總經理鄭錫勳今日表示，目前第二、第三季訂單能見度維持正常，看今年全球筆電需求不變，下半年營運將優於上半年，AI PC持續發展，今年營收有望維持雙位數成長，營收、獲利有望再創高峰。

久禾光去年（2024）營收達10.31億元、創歷史新高，毛利率46.3%，每股稅後盈餘（EPS）5.57元，展現強勁獲利能力；今年第一季累計營收為2.56億元，年增幅達33.24%，不僅逆勢成長，更創下歷年同期新高。不過鄭錫勳指出，首季營收創高主因是開發的新案開花結果，而非對等關稅提前拉貨。

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展望未來，鄭錫勳指出，目前久禾光的筆電營收比重達95%，其餘為醫療、機器視覺、無人機與安控等非筆電領域，未來5年期望非筆電營收比重能達30%，醫療、工業、機器視覺已陸續有成績；市占率方面，久禾光目前在筆電市場佔30%，未來3年在既有客戶佔比提升、新客戶增加下，市占率要拼過半。

美國對等關稅政策對電子業營運前景造成波動，筆電等消費性電子尤其是重災區，唯暫緩的90天內也有望形成急單拉貨潮，不過鄭錫勳說，目前未見因關稅提前拉貨，第二、第三季訂單能見度穩定如常，而且因久禾光毛利率亮眼、鏡頭模組佔比不高，生產模式與自動化效益也能因應，有更多空間能進行營運調整與緩衝。

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