耀登:未受美關稅衝擊 全年展望正向

耀登董事長張玉斌。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕射頻天線廠耀登科技（3138）今日舉行法說，針對美國關稅影響，耀登表示，目前營運尚未受到直接影響，訂單與供應鏈情形仍穩定，不過因應全球區域經濟的發展趨勢，也開始進行風險評估與情境模擬，持續提高營運韌性。耀登進一步指出，目前在中國及東南亞已設有據點，也同步啟動設點投資美洲與歐洲評估，以降低地緣風險。

耀登指出，2024年營運表現趨緩，主要是代理設備業務受手機市場需求下降影響；隨著工控客戶庫存調整告一段落與NB客戶新產品導入，2025年第一季將為全年營運低點，第二季起營收可望逐季回升，全年營運展望仍維持正向成長。

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在衛星通訊業務方面，耀登說，持續與低軌衛星商進行驗證工作外，同時與東南亞高軌衛星客戶展開因應衛星IOT應用需求的地面接收站開發，有機會於2025年下半年開始貢獻營收，後續視客戶需求可望逐步擴大產品供應。

耀登指出，天線主力業務今年表現優於去年，消費型產品已導入多項新案，工業控制相關應用亦呈現小幅成長，帶動整體業務穩步向上，將持續深耕天線與通訊模組等核心技術，並配合應用場域拓展與研發量產節奏，穩健推進營運表現，持續鞏固市場對公司長期發展的信心。

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