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手機報稅最高抽現金5萬 總獎額525萬元

2025/04/24 16:48

為鼓勵民眾用手機完成綜所稅結算申報，財政部特別舉辦手機報稅抽獎活動。（資料照）為鼓勵民眾用手機完成綜所稅結算申報，財政部特別舉辦手機報稅抽獎活動。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕報稅季即將開始，財政部北區國稅局表示，為鼓勵民眾用手機完成綜所稅結算申報，財政部特別舉辦「手機報稅趣，好禮歡樂送」全國性抽獎活動，總獎額525萬元，獎項豐富獎額高，只要一支手機即可快速完成申報，快速又方便。

北區國稅局說明，納稅義務人於2024年度綜合所得稅結算申報期間（2025年5月1日至6月30日），透過手機完成報稅者，即可獲得抽獎機會，最高獎額頭獎現金5萬元。近年來行動服務發展迅速，手機報稅系統持續優化，使用手機報稅不僅便利，也能減少臨櫃辦理時間，省時方便又環保。

手機報稅抽獎活動預訂於9月以電腦程式隨機公開抽出1萬9586名幸運兒，宅家報稅安全便利又有機會拿大奬，獎項包括現金及電子禮券。北區國稅局提醒，獎項為2000元以上者發放現金，以公文方式掛號郵寄中獎通知，請中獎人於期限內回復領獎資料；獎項為電子禮券者，使用111簡訊平臺發送簡訊通知，提醒111簡訊平台發送的簡訊不會提供連結，請中獎人注意。

報稅季來了，財政部舉辦「手機報稅趣，好禮歡樂送」抽獎活動，總獎額超過500萬元。（記者鄭琪芳攝）報稅季來了，財政部舉辦「手機報稅趣，好禮歡樂送」抽獎活動，總獎額超過500萬元。（記者鄭琪芳攝）

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