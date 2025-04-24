00900、00733狂掃8新兵！這檔電子最狂 5天狂買約6萬張

00900、00733狂掃8新兵！群創最狂，5天狂買約6萬張（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週四（24日）在三大法人賣超78.49億元下，指數下跌160點，不過，正值8檔ETF換股潮，在00900與00733兩檔ETF狂買新成分股下，投信前10大買超中，新兵就佔了8檔，其中又以00733新兵群創最吸金，已獲連5買，天天買逾萬張，短短5天就買超近6萬張，雖然投信不斷加碼買進，但不敵市場賣出，今股價下跌1.39%，收14.2元。

投信今前10大買超中，又以00900新兵佔比最高，拿下6檔，分別是華航、宏碁、聯強、國泰金、和碩與群益證。

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至於00733則有2新兵入榜，分別是群創與大同。

投信週四買超前10大個股，依序為群創（3481）1萬778張、華航（2610）1萬303張、宏碁（2353）5944張、聯強（2347）5154張、群益證（6005）4845張、國泰金（2882）4624張、中信金（2891）3323張、和碩（4938）2884張、正新（2105）2884張、大同（2371）2835張。

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