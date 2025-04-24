中鋼首季稅前淨利年減24％ 看好市場緊張情緒緩和

中鋼觀察下游仍因美國政策不確定性而持觀望態度，但緊張情緒相對其他產業緩和。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕中鋼（2002）3月稅前淨利4億0660.6萬元，較2月減少19.95%，今年首季稅前淨利為11億1822.6萬元、年減24.36%。對此，管理層表示，觀察下游仍因美國政策不確定性而持觀望態度，但緊張情緒相對其他產業緩和，美國及歐洲熱軋行情目前持續緩步走堅，而亞洲地區鋼廠則維持平高盤步調。

中鋼指出，3月鋼鐵業銷售數量增加，帶動營業收入隨之提升，但是中能風場發電度數減少，連帶影響營業利益下降，儘管外幣兌換利益助攻業外收入，不過單月合併稅前淨利仍較2月減少。

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中鋼提到，今年首季中能風場發電度數增加，成功助力營業利益較去年同期成長78%，但是礦業投資獲配股利減少，導致業外收入下降，且鋼鐵業銷售單價與數量不盡理想，直接導致營業收入表現不佳，引發整體合併稅前淨利較去年同期呈現衰退。

中鋼認為，美國川普總統的對等關稅政策遠超市場預期，雖然後來宣布90天的貿易談判期，市場仍對於後市發展存在疑慮。我國主計總處原預估台灣今年經濟成長率可達3.14%，一旦美國對等關稅確實執行，台灣經濟成長率將降低約0.5%至1.5%。

中鋼強調，關於鋼鋁產品，由於已經受到美國課徵25%關稅，豁免在本次對等關稅課稅範圍，但是後續仍要密切觀察整體產業與市場發展。

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