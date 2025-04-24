晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

中鋼首季稅前淨利年減24％ 看好市場緊張情緒緩和

2025/04/24 16:29

中鋼觀察下游仍因美國政策不確定性而持觀望態度，但緊張情緒相對其他產業緩和。（資料照）中鋼觀察下游仍因美國政策不確定性而持觀望態度，但緊張情緒相對其他產業緩和。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕中鋼（2002）3月稅前淨利4億0660.6萬元，較2月減少19.95%，今年首季稅前淨利為11億1822.6萬元、年減24.36%。對此，管理層表示，觀察下游仍因美國政策不確定性而持觀望態度，但緊張情緒相對其他產業緩和，美國及歐洲熱軋行情目前持續緩步走堅，而亞洲地區鋼廠則維持平高盤步調。

中鋼指出，3月鋼鐵業銷售數量增加，帶動營業收入隨之提升，但是中能風場發電度數減少，連帶影響營業利益下降，儘管外幣兌換利益助攻業外收入，不過單月合併稅前淨利仍較2月減少。

中鋼提到，今年首季中能風場發電度數增加，成功助力營業利益較去年同期成長78%，但是礦業投資獲配股利減少，導致業外收入下降，且鋼鐵業銷售單價與數量不盡理想，直接導致營業收入表現不佳，引發整體合併稅前淨利較去年同期呈現衰退。

中鋼認為，美國川普總統的對等關稅政策遠超市場預期，雖然後來宣布90天的貿易談判期，市場仍對於後市發展存在疑慮。我國主計總處原預估台灣今年經濟成長率可達3.14%，一旦美國對等關稅確實執行，台灣經濟成長率將降低約0.5%至1.5%。

中鋼強調，關於鋼鋁產品，由於已經受到美國課徵25%關稅，豁免在本次對等關稅課稅範圍，但是後續仍要密切觀察整體產業與市場發展。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財