中國拒收3架飛機 波音CEO霸氣回應

中國拒收3架波音飛機，波音執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）說，我們不會繼續為那些不願接收飛機的客戶製造飛機。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到美中關稅戰波及，停放在中國舟山的2架波音飛機已被送回西雅圖總部基地，第3架飛機則正返美途中。波音執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）直指，「我們不會繼續為那些不願接收飛機的客戶製造飛機，同時會將這些飛機轉售給想要的人」。

一架從中國返回的波音737 MAX 8飛機降落在西雅圖。（路透）

《華爾街日報》報導，中國已告知國內航空公司不要下新的波音飛機訂單，並要求航空公司在接收已訂購的飛機前必須獲得批准。最近幾天，兩架一直停放在中國舟山的波音工廠的飛機被送回波音位於西雅圖地區的總部基地。

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波音執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）還指出，第三架飛機正在返回美國的途中。

報導稱，波音本想通過其最新季度的財報，凸顯該公司正在走出長達數年的財務危機。執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）周三（23日）上午的大部分時間都在討論中國退回的兩架波音飛機，並一再保證關稅戰不會破壞復甦進度。

奧特伯格在接受CNBC採訪以及分析師電話會議上表示，如果航空公司不接收飛機，波音將停止為中國製造飛機，並且波音可以為中國拒收的飛機找到其他買家。他說，中國航空公司退回這些飛機是因為美中貿易戰導致的高額關稅。

奧特伯格說，我們將竭盡全力，確保中國問題不會影響我們的復甦。

報導認為，倘若波音停止向中國交付飛機，這對中國將是一個打擊，中國在商用噴射客機方面幾乎完全依賴波音和歐洲的空中巴士（Airbus）。

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