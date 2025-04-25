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富蘭克林華美00982B ETF預計4/28掛牌 為投資人打造避震收益防線

2025/04/25 08:00

美國總統川普對等關稅政策反覆，全球資本市場陷入高度震盪。（示意圖，彭博）美國總統川普對等關稅政策反覆，全球資本市場陷入高度震盪。（示意圖，彭博）

〔記者吳滋雅／台北報導〕美國總統川普對等關稅政策反覆，全球資本市場陷入高度震盪。面對如此多變的國際情勢，投資人資產配置趨向保守，尋找具備穩定現金流、低波動性的投資工具，提升投資組合的防禦能力。

富蘭克林華美投信推出的「富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF」（00982B）日前完成募集，預計將於4月28日核准掛牌。00982B主打投資於20年期以上的BBB級投資等級美元公司債，聚焦收益穩定且抗波動能力強的債券，可降低投資組合受到非經濟因素的衝擊。

00982B專注於企業財務體質健全、還款能力良好的投資級公司債，00982B所涵蓋的224檔債券來自逾百家企業，產業橫跨科技、醫療、金融、通訊等多元領域，透過多元化配置降低風險，追蹤指數過去一年績效餘６％、近兩年15.9%。

此外，00982B具備「收益平準金」制度，意在穩定配息水準、避免基金規模快速擴大導致原投資人息收被稀釋的狀況。這對於重視每月現金流的投資人而言，無疑是保障投資報酬的重要機制，也讓00982B具備相較傳統股息型ETF更高的配息穩定性。

根據回測數據顯示，該指數具備約6.15%的殖利率，在美元債ETF產品中具有競爭力。同時由於持有債券到期價值明確、波動度較低，投資人不必像股票市場那樣承受劇烈起伏，有助於建立更安心的長期投資節奏。

對於穩健型投資人來說，00982B特別適合用於核心資產配置。無論是已退休需要穩定現金流的銀髮族，或是希望分散股市風險、打造穩健投資組合的中長期投資者，甚至是透過定期定額方式慢慢累積資產的小資族，都能透過這檔商品達到穩中求勝的財務目標。

在高度不確定的國際情勢下，00982B提供了另一種截然不同於傳統股息ETF的思維：用穩定、低波動的美元長期投資級債券，建構不受情緒干擾的現金流管道。隨著IPO即將進入掛牌階段，這檔ETF有望成為未來市場中備受期待的長期收益型標的。

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