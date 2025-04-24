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名師解盤》容逸燊：關稅談判將牽動台股後市

2025/04/24 15:57

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

台北股市昨天大漲800點之後，今天稍微下跌160點，成交量縮，美股昨天受川普可能放緩對中國的關稅到50~60%後，市場情緒大幅度緩和，另外則是汽車零件可能免除部分關稅，美股連2天反彈，台股今天開高後，遭受到壓力，回測到昨天平盤之下，本週持續注意第一輪的貿易談判，不管是韓國、日本對於匯率的影響，以及債券變化，後續將牽動台股，後續談判方式。

川普急於在4月30日上任百日之內，促成烏俄戰爭和談，未來一旦停火，將使通膨大幅度下降，也能讓FED加速降息，昨天美股在德州儀器、英特爾股價都呈現大漲，德儀財報業績優於預期，英特爾則是要裁員2成，大力整頓，目前美股科技股財報持續進行中，除關稅影響外，也可以注意雲端CSP業者對於未來AI的資本支出，台股短線賣壓消化完畢之後，下周應該可以持續進行反彈波走勢，今天在台積電、聯發科、鴻海和廣達等權值股都拉回狀況下，雖然稍微回檔，但昨天跳高的位置19000點，仍是守住，短線注意外資對於台股的評價，是否下修高估值類股，今早大摩對幾家NB品牌以及代工，還有零組件廠商，都發出了報告，看空台股。

今日台股小幅度遭受外資賣超，籌碼面部分，恐慌指數沒有進一步的擴大，而融資經過本波徹底清洗乾淨後，以在歷史相對低檔，短線再破前低17500點機率不大，暫時反彈波仍是持續進行到下週，後續則注意科技股財報，以及輝達5月底財報，AI開始止穩，GB200、GB300出貨下半年能順利的話，指數下檔空間有限，但21000點之上，仍有層層套牢賣壓，所以建議等到反彈之後，尤其毛利率偏低的傳統類股，應該小心謹慎，短線有電子業和傳產的急單，造成第2季營收應該會亮眼，但是下半年狀況仍受關稅影響，不太明朗，建議可以高低來回操作，不像去年多頭一路抱到底的方式。

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