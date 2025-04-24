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王鴻薇：不同意撥補台電1千億 堅持普發現金1萬

2025/04/24 16:17

國民黨立法院黨團24日召開「回應行政院4100億元特別預算案」記者會，書記長王鴻薇（右）、首席副書記長羅智強（左）出席。（記者廖振輝攝）國民黨立法院黨團24日召開「回應行政院4100億元特別預算案」記者會，書記長王鴻薇（右）、首席副書記長羅智強（左）出席。（記者廖振輝攝）

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院會通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。立法院國民黨團書記長王鴻薇下午舉行記者會表示，國民黨團支持撥補外銷產業、農業、勞工、勞健保，但對於撥補台電1000億礙難同意，加強國土韌性的1500億還要再商榷，並強調國民黨團仍堅持要普發現金1萬元。

王鴻薇說，4100億比原本的880億增加3200億，還有值得商榷的餘地。原來的經濟支援880億增加到930億，包括外銷產業、勞工、農業的部分，還有撥補勞健保200億，國民黨團沒有太大的意見。針對關懷弱勢族群有失業的問題，或是觀光產業受衝擊，國民黨團也予以支持。

王鴻薇指出，其中2500億提到的部分，看不出跟美國關稅有什麼關聯，包含撥補台電的1000億和加強國土韌性的1500億，佔整體6成。如果以撥補台電1000億來說，國民黨團已經說過，政府的能源政策不改變，仍用採購綠電造成台電虧損，國民黨團礙難同意，除非政府修正能源政策。

王鴻薇表示，對於加強國土的1500億元，比協助產業受害的金額還要多，國民黨團不曉得佔最大比例、金額最多的1500億怎麼花？這部分必須行政院提出具體內容，特別是與對等關稅有無關係，國民黨團才能夠去審視、討論和下決定。

王鴻薇表示，國民黨團也注意到，卓榮泰這次提出刻意封殺對國人普發現金1萬元，卓說這對於解決美國對等關稅沒有具體幫助，那國民黨團要問，撥補台電、加強國土韌性對美國對等關稅的因應有什麼關聯呢？這2500億就是為了阻擋普發現金1萬元？

王鴻薇表示，行政院提出的這些版本，很多內容還不清不楚。撥補勞健保200億，她上午質詢衛福部長，部長答不出來，主秘說看到新聞才知道。所以國民黨團想問行政院，這4100億的大餅是怎麼畫出來的？

王鴻薇強調，無論是外銷產業、農業和勞工，撥補勞健保，關懷弱勢國民黨團都支持，但對於撥補台電，國民黨團礙難同意，加強國土韌性也不知道該怎麼用，國民黨團仍堅持要普發現金1萬元，藉此增加國內消費和經濟發展。

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