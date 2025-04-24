帶槍投靠的台積廠長被撤換 中國長鑫存儲改挖日本人？

港媒披露，中國長鑫存儲罕見發布日本子公司徵才公告。（路透，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國半導體產業長期從台灣挖角人才，竊取商業機密得案件也層出不窮。曾帶槍投靠中國長鑫存儲的前台積電某廠長，去年因人為疏失報廢數萬片晶圓而遭到撤換後，該公司近期罕見發布日本徵才公告，這也是長鑫存儲日本子公司自 2020 年成立以來首次發布招聘啟事。

去年底，半導體業界傳出，中國記憶體廠長鑫存儲合肥廠拚國產化拚過頭，因人為疏失導致良率嚴重受損、品質出現重大缺失，報廢數萬片晶圓，無法如期交貨給客戶，相關營運主管皆遭受懲處或停職，其中，還包括帶槍投靠的前台積電某廠長。

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近期傳出長鑫存儲積極拓展海外市場，罕見發布日本分公司的徵才公告。根據南華早報披露，長鑫儲存23日以中、英、日三種語言發布招聘訊息，該公司透露，其日本子公司成立於 2020 年，在橫濱和福岡設有辦事處，正在尋找將於 2026 年從中國境外大學畢業的IC設計人才。

報導說，長鑫存儲最新徵才公告並未具體說明人數，最低要求是擁有微電子或IC設計等相關領域的碩士學位，優先考慮擁有博士學位的候選人。新員工將享有每天上班8小時、每週40小時、週休2天以及每月3萬日圓（約台幣6900元）的交通津貼。

報導稱，這是長鑫存儲首次曝光其在日本的業務資訊。此次招募舉措正值長鑫存儲迅速推進 DRAM 生產之際，希望挑戰三星電子、SK 海力士和美光科技的主導地位。

根據韓媒 ChosunBiz 最近引述 Omdia 的研究數據，預計到 2025 年，長鑫存儲的 DRAM 產量將達到與美光相當的水平，約為 SK 海力士的一半，從而有可能重塑全球 DRAM 市場的「三足鼎立」格局。

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