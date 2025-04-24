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野村：川普高關稅後果 亞洲經濟體將遭中國廉價商品重擊

2025/04/24 15:37

分析師表示，在川普對中國實施高關稅後，廉價中國商品的突然湧入，可能對新興經濟體（尤其是亞洲）造成極大破壞。（法新社資料照）分析師表示，在川普對中國實施高關稅後，廉價中國商品的突然湧入，可能對新興經濟體（尤其是亞洲）造成極大破壞。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，蘇巴拉曼（Rob Subbaraman）為首的野村控股分析師表示，廉價中國商品的突然湧入，可能對新興經濟體（尤其是亞洲）造成極大破壞，引發更大的貿易失衡、更嚴重的通縮和更大的財政支出。

蘇巴拉曼等分析師繪製了45國中國進口商品占當地製造業生產的比重，發現中國商品進口量增幅最大的經濟體，往往也會出現當地製造業成長放緩最為明顯的現象；他們還發現，中國的進口占比和生產者價格通膨之間存在「強烈的負相關關係」。

野村證券的研究也顯示，早在川普再度當選美國總統之前，中國就已經開始向各經濟體輸出大量廉價商品。

蘇巴拉曼表示，從這些結果來看，毫不奇怪的是，2024年針對中國進口產品發起的貿易調查總數大幅上升至紀錄最高，其中大部分是反傾銷措施。

蘇巴拉曼說，這些結果令人警醒，今年隨著美中貿易戰全面爆發，其結果凸顯了各經濟體，尤其是亞洲經濟體，如何容易受到大量廉價中國進口商品的衝擊。 

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